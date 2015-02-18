220 тысяч тюменцев получат обновленные квитанции за ЖКУ

В феврале 2015 года 220 тысяч тюменцев, живущих в многоквартирных домах областного центра, получат новые квитанции за жилищно-коммунальные услуги. В них будут начисления за электроэнергию.
Большая часть клиентов с прошлого года оплачивает услуги ЖКХ и потребленную электроэнергию по единой квитанции, а кому-то она придет впервые.
Работа с потребителями по единой квитанции, в которой отражены все оказываемые коммунальные услуги и в том числе плата за электроэнергию, началась в 2014 году и будет продолжена в текущем. «Это сделано для удобства наших клиентов, — отмечает директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыт — филиала ОАО «ЭК „Восток“ Владимир Гуськов. — Ведь, оплачивая все услуги одновременно, потребитель экономит свое время».
В настоящий момент клиенты Тюменьэнергосбыта могут платить за потребленную электроэнергию любым привычным для себя способом. При наличии карт VISA или MasterCard удобнее всего это сделать через «Личный кабинет» на сайте www.tesbyt.ru (комиссия не взимается). Также на сайте филиала в разделе «Физическим лицам» можно ознакомиться со всеми способами оплаты потребленной электроэнергии.