220 тысяч тюменцев получат обновленные квитанции за ЖКУ

Работа с потребителями по единой квитанции, в которой отражены все оказываемые коммунальные услуги и в том числе плата за электроэнергию, началась в 2014 году и будет продолжена в текущем. «Это сделано для удобства наших клиентов, — отмечает директор Тюменского управления Тюменьэнергосбыт — филиала ОАО «ЭК „Восток“ Владимир Гуськов. — Ведь, оплачивая все услуги одновременно, потребитель экономит свое время».