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Заболевших ОРВИ в Тюменской области все больше

17 февраля 2015, 11:42
Заболеваемость населения Тюменской области выше уровня порогового значения на 70%, рост к предыдущей неделе составляет 14%. За прошедшую неделю зарегистрировано 17368 случаев заболеваний ОРВИ, из них 30 гриппа.
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Тюмень

Как сообщает Роспотребнадзор, превышение порогового уровня заболеваемости среди населения зарегистрировано в 8 административных территориях. В Тюмени порог превышен на 20%, прирост к предыдущей неделе -10%.

Напомним, решением оперативного штаба по профилактике гриппа введены ограничительные и карантинные мероприятия в учреждениях здравоохранения, образования, сферы обслуживания, торговли (масочный режим, ужесточение дезрежима, недопущение больных детей и сотрудников в организованные коллективы, ограничение массовых мероприятий в закрытых помещениях, ограничение посещения родственников в медицинских стационарах).

Кроме того, оперативным штабом принято решение о приостановлении учебного процесса в общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования г. Тюмени с 13 по 23 февраля.

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; при планировании посещения общественных мест взять с собой медицинскую маску. Необходимо регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук, делать влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении, а также необходимо вести здоровый образ жизни — полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание с С-витаминизацией блюд (поливитамины, клюква, брусника, квашенная капуста, цитрусовые).

Фото: edit.wallnews.info:8080

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