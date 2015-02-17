Заболевших ОРВИ в Тюменской области все больше

В период эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: избегать контактов с лицами, имеющими признаки заболевания; сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте; при планировании посещения общественных мест взять с собой медицинскую маску. Необходимо регулярно и тщательно мыть руки с мылом или протирать их специальным средством для обработки рук, делать влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в помещении, а также необходимо вести здоровый образ жизни — полноценный сон, физическая активность, сбалансированное питание с С-витаминизацией блюд (поливитамины, клюква, брусника, квашенная капуста, цитрусовые).