В Тюмени пропала 15-летняя девочка

В Тюмени пропала 15-летняя Анастасия П. Днем в понедельник, 16 февраля, девочка ушла гулять и должна была вернуться через два часа, но дома так и не появилась.
В редакцию интернет-портала Nashgorod.ru обратились родители Насти. Они рассказали, что вчера в 15.30 девочка ушла гулять, пообещав вернуться в 17.30. Примерно в это время она позвонила бабушке и сказала, что скоро придет, но дома так и не появилась. Телефон Насти выключен.
Встревоженные родители уже подали заявление о пропаже ребенка в отдел полиции № 3 (семья живет в районе Лесобазы). В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что поисками девочками в настоящее время занимаются инспекторы ПДН. Кроме того, ориентировки с приметами Насти переданы комплексным силам полиции. «Пока нет оснований полагать, что в отношении девочки совершено какое-либо преступление», — добавили в городском управлении МВД.
Приметы 15-летней Насти П.: высокая для своего возраста, среднего телосложения, темные волосы длиной ниже плеч. Была одета в черный пуховик. Если у вас есть информация о местонахождении девочки, просьба оставить ее в комментариях к новости.