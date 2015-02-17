В Тюмени пропала 15-летняя девочка

Встревоженные родители уже подали заявление о пропаже ребенка в отдел полиции № 3 (семья живет в районе Лесобазы). В пресс-службе УМВД по г. Тюмени отметили, что поисками девочками в настоящее время занимаются инспекторы ПДН. Кроме того, ориентировки с приметами Насти переданы комплексным силам полиции. «Пока нет оснований полагать, что в отношении девочки совершено какое-либо преступление», — добавили в городском управлении МВД.