Тюменец стал победителем Чемпионата России по автомодельному спорту

Тюменскую область в составе сборной команды Уральского Федерального округа представили тренер-преподаватель Центра науки, экологии и техники Дворца «Пионер», мастер спорта Андрей Самойленко и учащийся автомодельного объединения ЦНЭиТ Яков Самойленко. По итогам командного зачета среди команд регионов России первое и второе место поделили спортсмены Уральского федерального округа и хозяева соревнований из города Владимир. Третье место завоевала команда г. Таганрога (Ростовская область), сообщает пресс-служба Дворца спорта и творчества «Пионер».
В личном зачете в упорной борьбе за золотую медаль Чемпионата отличился тюменец Андрей Самойленко став Чемпионом России в классе моделей GT-10. Яков Самойленко оказался седьмым в классе TC-10.