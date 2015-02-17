Тюменец стал победителем Чемпионата России по автомодельному спорту

Чемпионат России по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей на короткой трассе состоялся 13–15 февраля в г. Владимир. В соревнованиях приняли участие спортсмены из двадцати городов и регионов России, всего свыше 86 человек.