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Тюменец стал победителем Чемпионата России по автомодельному спорту

17 февраля 2015, 17:09
Чемпионат России по автомодельному спорту в классе радиоуправляемых моделей на короткой трассе состоялся 13–15 февраля в г. Владимир. В соревнованиях приняли участие спортсмены из двадцати городов и регионов России, всего свыше 86 человек.

Тюменскую область в составе сборной команды Уральского Федерального округа представили тренер-преподаватель Центра науки, экологии и техники Дворца «Пионер», мастер спорта Андрей Самойленко и учащийся автомодельного объединения ЦНЭиТ Яков Самойленко. По итогам командного зачета среди команд регионов России первое и второе место поделили спортсмены Уральского федерального округа и хозяева соревнований из города Владимир. Третье место завоевала команда г. Таганрога (Ростовская область), сообщает пресс-служба Дворца спорта и творчества «Пионер».

В личном зачете в упорной борьбе за золотую медаль Чемпионата отличился тюменец Андрей Самойленко став Чемпионом России в классе моделей GT-10. Яков Самойленко оказался седьмым в классе TC-10.

#Новости#Чемпионат России#Автомодельный спорт#Алексей#Общество
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