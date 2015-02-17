Тюмень примет крупный зимний чемпионат по скейтбордингу

Свое участие в соревнованиях уже подтвердили такие звезды российского скейтбординга, как Максим Круглов (Санкт-Петербург) — победитель самых крупных скейт-соревнований Европы Simple Session (г. Таллин), Егор Голубев (Санкт-Петербург) — двукратный чемпион этапов Кубка Мира по скейтбордингу в г. Москва, призеры европейских контестов Дмитрий Двойнишников и Константин Кабанов. SibSub Pro&Am 2015 посетят не только самые сильные профессионалы и любители из разных городов России. Помимо участников из России в Тюмень для участия в соревнованиях приедут сильнейшие райдеры из Украины и Белоруссии.