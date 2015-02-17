Тюмень примет крупный зимний чемпионат по скейтбордингу

На территории тюменского скейтпарка SibSub (ул. Аккумуляторная 1, стр. 1) сойдутся в противостоянии более сотни участников, чтобы выявить сильнейшего райдера России, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта «Пионер».
Контест в Тюмени станет одним из самых значительных и больших мероприятий, что видел за три года своего существования скейтпарк SibSub. Трехдневные соревнования пройдут в трех дисциплинах.
Соревнования для всех желающих на лучший трюк — SibSub Pro&Am Best Trick Contest по трем фигурам парка, в которых будет награжден райдер, по мнению судей, сделавший самый сложный трюк на каждом из препятствий. Соревнования среди любителей SibSub Am 2015 — состязание среди спортсменов, не имеющих спонсоров и выступающих на любительском уровне. Соревнования среди профессионалов SibSub Pro 2015, в которых сойдутся самые сильные профессионалы и звезды российского скейтбординга в попытке определить лучшего из лучших.
Свое участие в соревнованиях уже подтвердили такие звезды российского скейтбординга, как Максим Круглов (Санкт-Петербург) — победитель самых крупных скейт-соревнований Европы Simple Session (г. Таллин), Егор Голубев (Санкт-Петербург) — двукратный чемпион этапов Кубка Мира по скейтбордингу в г. Москва, призеры европейских контестов Дмитрий Двойнишников и Константин Кабанов. SibSub Pro&Am 2015 посетят не только самые сильные профессионалы и любители из разных городов России. Помимо участников из России в Тюмень для участия в соревнованиях приедут сильнейшие райдеры из Украины и Белоруссии.
Помимо соревнований в программе организаторами заявлены премьерные кинопоказы новых российских фильмов о скейтбординге, прямая трансляция финала на интернет-порталах, фотосессии со звездами скейтбординга, выставка работ известного петербургского художника Саши Снума, принимающего участие в оформлении контеста.
SibSub Pro&Am 2015 — самый крупный зимний скейт-контест в России, который не только даст шанс побороться райдерам за звание лучшего, но также объединит скейтеров со всей России и ближнего зарубежья, тем самым поддержав развитие молодежной спортивной культуры. Расписание, список участников, регламент и актуальные новости можно узнать на официальном сайте соревнований.