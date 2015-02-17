Цены на проезд в тюменских автобусах повысятся в течение года

Тем не менее, о сроках повышения тарифов пока не известно. «Нет задачи сделать это завтра. В настоящее время мы ведем мониторинг ценообразования на ГСМ, расходные материалы, запчасти для транспорта, других параметров. К тому моменту, когда мы увидим объективную картину о том, что идет перерасход по существующему тарифу, будет внесено предложение о его пересмотре, — пояснил Афанасьев. — Насколько повысится стоимость проезда, пока не готов дать никакой оценки. Это опять-таки будет зависеть от уровня расходов перевозчиков».