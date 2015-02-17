Цены на проезд в тюменских автобусах повысятся в течение года

Жителей Тюмени в этом году ждет повышение стоимости проезда в общественном транспорте. О возможном повышении тарифов на перевозки в ходе заседания постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской Думы заявил заместитель главы администрации города Максим Афанасьев.
По словам замглавы администрации, городскими властями в настоящее время проводится работа по пересмотру тарифов на пользование общественным транспортом. Из-за экономической ситуации в стране расходы транспортных парков на горюче-смазочные материалы уже выросли на 35 млн. рублей по сравнению с 2014 годом.
Тем не менее, о сроках повышения тарифов пока не известно. «Нет задачи сделать это завтра. В настоящее время мы ведем мониторинг ценообразования на ГСМ, расходные материалы, запчасти для транспорта, других параметров. К тому моменту, когда мы увидим объективную картину о том, что идет перерасход по существующему тарифу, будет внесено предложение о его пересмотре, — пояснил Афанасьев. — Насколько повысится стоимость проезда, пока не готов дать никакой оценки. Это опять-таки будет зависеть от уровня расходов перевозчиков».
Отметим, что последнее повышение цены на проезд в Тюмени произошло 1 февраля прошлого года. Стоимость разовой поездки в общественном транспорте поднялась на два рубля — с 16 до 18 рублей.