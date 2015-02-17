Неудачный обгон фуры привел к ДТП

По предварительным данным, водитель «Лады» начал маневр обгона не убедившись, что водитель двигавшейся за ним фуры уже обгоняет попутный транспорт, это привело к столкновению. 53-летний пассажир этого автомобиля получил рваную рану головы, ушиб грудной клетки, у 33-летнего водителя «лады» сотрясение головного мозга.