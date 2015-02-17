Неудачный обгон фуры привел к ДТП

По предварительным данным, водитель «Лады» начал маневр обгона не убедившись, что водитель двигавшейся за ним фуры уже обгоняет попутный транспорт, это привело к столкновению. 53-летний пассажир этого автомобиля получил рваную рану головы, ушиб грудной клетки, у 33-летнего водителя «лады» сотрясение головного мозга.
В садовом обществе в деревне Труфаново снегоход под управлением нетрезвого водителя въехал в ограждение из металлической сетки. 35-летний водитель снегохода ехал слишком быстро. Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, он получил травмы головы, рану челюсти, находится в коме.
Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали три человека.