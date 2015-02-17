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Неудачный обгон фуры привел к ДТП

17 февраля 2015, 14:03
На 91 км автодороги Тюмень-Омск накануне, 16 февраля, столкнулись «Лада» девятой модели и грузовик Scania.

По предварительным данным, водитель «Лады» начал маневр обгона не убедившись, что водитель двигавшейся за ним фуры уже обгоняет попутный транспорт, это привело к столкновению. 53-летний пассажир этого автомобиля получил рваную рану головы, ушиб грудной клетки, у 33-летнего водителя «лады» сотрясение головного мозга.

В садовом обществе в деревне Труфаново снегоход под управлением нетрезвого водителя въехал в ограждение из металлической сетки. 35-летний водитель снегохода ехал слишком быстро. Как сообщает областное Управление Госавтоинспекции, он получил травмы головы, рану челюсти, находится в коме.

Всего за минувшие сутки на дорогах области произошло два дорожно-транспортных происшествия, в них пострадали три человека.

#Новости#Происшествия#Транспорт#Маша#Общество
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