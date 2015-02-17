«Лента» наказана за обман потребителей

Тюменские прокуроры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федеральной антимонопольной службы, управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области в январе—феврале 2015 года провели надзорные мероприятия по выявлению нарушений законодательства в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, в магазинах крупнейших компаний розничной и оптовой торговли.
Проверкой были охвачены такие крупные представители торговли, как «Монетка», «Магнит», «Ашан», «Лента», «МегаМарт», «Перекресток», а также оптовых компаний региона, осуществляющие продажу продуктов питания в розничной сети.
В действиях крупных компаний сетевой торговли установлены факты увеличения потребительской цены практически на все виды продуктов питания, что напрямую связано с повышением оптовых цен заводами-изготовителями.
Выявлены нарушения порядка ценообразования на продукты детского питания, по результатам чего прокурорами возбуждено 18 административных дел в отношении должностных лиц предприятий розничной торговли — нарушение порядка ценообразования.
Так, например, в магазине «SPAR», расположенном по ул. Московский тракт, установлено завышение цен на продукты детского питания от 0,3% до 11,8%.
В ряде магазинов выявлены нарушения закона о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства. Одним из самых распространенных нарушений является продажа продуктов без маркировки и ценников.
Так, в гипермаркете «Магнит» расположенном по ул. Одесская, осуществлялась реализация пищевой продукции с отсутствием на маркировке товара обязательных сведений, в частности о стране происхождения, дате урожая, отсутствовали единые знаки обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. В связи с этим прокуратурой Тюмени в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.
Кроме того, в этом же гипермаркете в торговом зале обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности. В связи с этим прокуратурой Тюмени в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции.
В производственных помещениях пекарского цеха магазина «Райт» торговой сети «Монетка», расположенном по ул. Валерии Гнаровской, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В этой связи прокуратурой Ленинского округа г. Тюмени в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.
Всего по результатам проверок прокурорами области уже возбуждено 54 административных дела, внесено 13 представлений об устранении нарушений закона и объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и ценообразования. Кроме того, прокуратура области совместно с управлением антимонопольной службы по Тюменской области проводит проверку договоров поставки торговых сетей на предмет установления нарушений антимонопольного законодательства (ценового сговора).
Учитывая значимость и актуальность вопроса в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, работа в данном направлении продолжается. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
Фото: bashny.net