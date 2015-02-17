«Лента» наказана за обман потребителей

В торговом комплексе «Лента», расположенном по ул. Мельникайте, до потребителя доведена недостоверная информация о цене товара, которая на ценнике была ниже, чем при отпуске на кассе, что повлекло введение потребителя в заблуждение. В связи с этим прокуратурой области в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — обман потребителей.

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