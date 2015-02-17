nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Лента» наказана за обман потребителей

17 февраля 2015, 13:07
В торговом комплексе «Лента», расположенном по ул. Мельникайте, до потребителя доведена недостоверная информация о цене товара, которая на ценнике была ниже, чем при отпуске на кассе, что повлекло введение потребителя в заблуждение. В связи с этим прокуратурой области в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — обман потребителей.
Сюжет
Тюмень

Тюменские прокуроры совместно с сотрудниками Роспотребнадзора, Россельхознадзора, Федеральной антимонопольной службы, управления лицензирования и регулирования потребительского рынка Тюменской области в январе—феврале 2015 года провели надзорные мероприятия по выявлению нарушений законодательства в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, в магазинах крупнейших компаний розничной и оптовой торговли.

Проверкой были охвачены такие крупные представители торговли, как «Монетка», «Магнит», «Ашан», «Лента», «МегаМарт», «Перекресток», а также оптовых компаний региона, осуществляющие продажу продуктов питания в розничной сети.

В действиях крупных компаний сетевой торговли установлены факты увеличения потребительской цены практически на все виды продуктов питания, что напрямую связано с повышением оптовых цен заводами-изготовителями.

Выявлены нарушения порядка ценообразования на продукты детского питания, по результатам чего прокурорами возбуждено 18 административных дел в отношении должностных лиц предприятий розничной торговли — нарушение порядка ценообразования.

Так, например, в магазине «SPAR», расположенном по ул. Московский тракт, установлено завышение цен на продукты детского питания от 0,3% до 11,8%.

В ряде магазинов выявлены нарушения закона о защите прав потребителей и санитарно-эпидемиологического законодательства. Одним из самых распространенных нарушений является продажа продуктов без маркировки и ценников.

Так, в гипермаркете «Магнит» расположенном по ул. Одесская, осуществлялась реализация пищевой продукции с отсутствием на маркировке товара обязательных сведений, в частности о стране происхождения, дате урожая, отсутствовали единые знаки обращения продукции на рынке государств — членов Таможенного союза. В связи с этим прокуратурой Тюмени в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — продажа товаров и продукции без маркировки и нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ.

Кроме того, в этом же гипермаркете в торговом зале обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности. В связи с этим прокуратурой Тюмени в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — нарушение условий хранения и сроков годности пищевой продукции.

В производственных помещениях пекарского цеха магазина «Райт» торговой сети «Монетка», расположенном по ул. Валерии Гнаровской, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В этой связи прокуратурой Ленинского округа г. Тюмени в отношении должностного лица было возбуждено административное дело — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения.

Всего по результатам проверок прокурорами области уже возбуждено 54 административных дела, внесено 13 представлений об устранении нарушений закона и объявлено 10 предостережений о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства и ценообразования. Кроме того, прокуратура области совместно с управлением антимонопольной службы по Тюменской области проводит проверку договоров поставки торговых сетей на предмет установления нарушений антимонопольного законодательства (ценового сговора).

Учитывая значимость и актуальность вопроса в сфере ценообразования на внутреннем продовольственном рынке, работа в данном направлении продолжается. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

Фото: bashny.net

#Новости#Продукты#Цены#Прокуратура Тюменской области#Лента#Тюмень#Саша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25