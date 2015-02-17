Ко Дню защитника отечества в тюменском почтамте появился новый штемпель

Тюменский филиал Почты России подготовил подарок для всех любителей филателии ко Дню защитника Отечества. В преддверии мужского праздника в центральном отделении почтовой связи города Тюмени (ул. Республики, 56) можно отметить свои письма, открытки и почтовые карточки специальным художественным штемпелем «День защитника Отечества». В продаже представлен весь ассортимент маркированной продукции праздничной тематики.
Поставить памятный оттиск можно с 17 по 24 февраля в специально выделенном окне в часы работы отделения связи.
Идея нового переводного штемпеля продумывалась сотрудниками Тюменского филиала Почты России и ИТЦ «Марка». На штемпеле изображена георгиевская лента, являющаяся знаком доблести солдата на поле боя, а также присутствует надпись «23 февраля День защитника Отечества» и указано название почтамта, где будет производиться спецгашение, «Тюмень 625000». Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».