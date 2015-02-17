Ко Дню защитника отечества в тюменском почтамте появился новый штемпель

Идея нового переводного штемпеля продумывалась сотрудниками Тюменского филиала Почты России и ИТЦ «Марка». На штемпеле изображена георгиевская лента, являющаяся знаком доблести солдата на поле боя, а также присутствует надпись «23 февраля День защитника Отечества» и указано название почтамта, где будет производиться спецгашение, «Тюмень 625000». Об этом сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области — филиал ФГУП «Почта России».