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Карская и Седова проведут вторник без воды

17 февраля 2015, 09:23
Утечка на сетях водоснабжения случилась сегодня ночью в центре Тюмени. Без воды на сутки остаются чуть больше 10 домов.

По информации руководителя пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, в 5 утра сегодня, 17 февраля, поступила информация об утечке. «Оперативно ее взяли в работу. В 9 часов утра начали отключение воды в домах», — сообщил он.

Под отключение попали адреса:

Карская: 21, 23, 25, 36, 36/2;

Мурманская: 65;

Республики: 90, 92, 94;

Седова: 55, 57, 59.

А также академия искусств на Карской, 38.

По плану завершить работы должны до 9 часов утра 18 февраля.

Также аварийные работы проводятся по адресам пр. Шаимский, 12 и 14. Водоснабжение в этих домах будет восстановлено к 10 часам утра 18 февраля.

#Новости#Водоснабжение#Тюмень Водоканал#Женя#Общество
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