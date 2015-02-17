Карская и Седова проведут вторник без воды

По информации руководителя пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, в 5 утра сегодня, 17 февраля, поступила информация об утечке. «Оперативно ее взяли в работу. В 9 часов утра начали отключение воды в домах», — сообщил он.
Под отключение попали адреса:
Карская: 21, 23, 25, 36, 36/2;
Мурманская: 65;
Республики: 90, 92, 94;
Седова: 55, 57, 59.
А также академия искусств на Карской, 38.
По плану завершить работы должны до 9 часов утра 18 февраля.
Также аварийные работы проводятся по адресам пр. Шаимский, 12 и 14. Водоснабжение в этих домах будет восстановлено к 10 часам утра 18 февраля.