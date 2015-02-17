Карская и Седова проведут вторник без воды

По информации руководителя пресс-службы компании «Тюмень Водоканал» Ивана Камельских, в 5 утра сегодня, 17 февраля, поступила информация об утечке. «Оперативно ее взяли в работу. В 9 часов утра начали отключение воды в домах», — сообщил он.