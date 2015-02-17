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К 2017 году в Тюменской области мяса будет производиться на 17% больше

17 февраля 2015, 08:47
К 2017 году тюменские сельхозпроизводители значительно увеличат объем выпуска продукции. К такому вводу пришли специалисты регионального департамента АПК, проанализировал программы развития тюменских предприятий.

Так, к 2017 году (по отношению к уровню 2014 года) ожидается рост производства следующих видов продукции: картофеля на 13% (до 220 тыс. тонн), овощей на 28%(до 70 тыс. тонн), молока на 16% (до 320 тыс. тонн), мяса на 17% (до 106 тыс. тонн), яиц на 6% (до 1399 млн. шт.).

Кроме того, к 2017 году планируется нарастить объемы поставок в города ХМАО-Югры и ЯНАО цельномолочной продукции (на 12%), масла сливочного (на 18%), сыра (на 23%), мяса (на 56%), колбасных изделий почти в три раза, масла растительного — в два с половиной раза, а также яиц, картофеля и овощей.

Решение поставленных задач планируется осуществить за счет модернизации и технического перевооружения производства, реконструкции и строительства производственных мощностей, строительства новых инфраструктурных объектов, сообщает ИА «Покупаем Тюменское 2.0».

#Новости#Сельхозпроизводство#Молоко#Овощи#Мясо#АПК#Женя#Экономика
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