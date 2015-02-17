К 2017 году в Тюменской области мяса будет производиться на 17% больше

Кроме того, к 2017 году планируется нарастить объемы поставок в города ХМАО-Югры и ЯНАО цельномолочной продукции (на 12%), масла сливочного (на 18%), сыра (на 23%), мяса (на 56%), колбасных изделий почти в три раза, масла растительного — в два с половиной раза, а также яиц, картофеля и овощей.