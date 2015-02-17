Браконьера оштрафовали за убийство лосей

«16 февраля 2014 года Пысь со своим знакомым вступил в сговор на незаконную охоту на лосей — в феврале на них охота запрещена. Пысь на снегоходе, а его сообщник на летательном аппарате — параплане — стали выслеживать животных. Через некоторое время парапланерист увидел двух лосей в лесу и несколько раз выстрелил в них. После этого Пысь на снегоходе подъехал к животным на близкое расстояние и тоже произвел в них несколько выстрелов», — сообщили в пресс-службе прокуратуре области.
На стрельбу и кружившего парапланериста обратил внимание один из сотрудников охраны животного мира, который со своими коллегами выдвинулся в лес. Там во время разделки туш и был задержан Пысь.
Одно из убитых животных оказалось самкой с эмбрионом лосенка внутри. Размер ущерба, причиненного природе, составил 320 тысяч рублей.
Суд, рассмотрев дело, подверг Пыся штрафу в размере 150 тысяч рублей и взыскал всю сумму причиненного природе ущерба. Снегоход «Буран» и охотничье ружье ИЖ-27, принадлежащие браконьеру, конфискованы в доход государства.
Добавим, что материалы дела в отношении парапланериста-браконьера выделены в отдельное производство для установления его местонахождения и привлечения к уголовной ответственности.