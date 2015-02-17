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Браконьера оштрафовали за убийство лосей

17 февраля 2015, 15:11
В Тюменской области 43-летний житель села Иска-Чебакова Степан Пысь осужден за браконьерство. Он признан виновным по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с использованием механического транспортного средства и воздушного судна).

«16 февраля 2014 года Пысь со своим знакомым вступил в сговор на незаконную охоту на лосей — в феврале на них охота запрещена. Пысь на снегоходе, а его сообщник на летательном аппарате — параплане — стали выслеживать животных. Через некоторое время парапланерист увидел двух лосей в лесу и несколько раз выстрелил в них. После этого Пысь на снегоходе подъехал к животным на близкое расстояние и тоже произвел в них несколько выстрелов», — сообщили в пресс-службе прокуратуре области.

На стрельбу и кружившего парапланериста обратил внимание один из сотрудников охраны животного мира, который со своими коллегами выдвинулся в лес. Там во время разделки туш и был задержан Пысь.

Одно из убитых животных оказалось самкой с эмбрионом лосенка внутри. Размер ущерба, причиненного природе, составил 320 тысяч рублей.

Суд, рассмотрев дело, подверг Пыся штрафу в размере 150 тысяч рублей и взыскал всю сумму причиненного природе ущерба. Снегоход «Буран» и охотничье ружье ИЖ-27, принадлежащие браконьеру, конфискованы в доход государства.

Добавим, что материалы дела в отношении парапланериста-браконьера выделены в отдельное производство для установления его местонахождения и привлечения к уголовной ответственности.

#Новости#Тюменская область#Браконьеры#Таня#Происшествия
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