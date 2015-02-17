Браконьера оштрафовали за убийство лосей

«16 февраля 2014 года Пысь со своим знакомым вступил в сговор на незаконную охоту на лосей — в феврале на них охота запрещена. Пысь на снегоходе, а его сообщник на летательном аппарате — параплане — стали выслеживать животных. Через некоторое время парапланерист увидел двух лосей в лесу и несколько раз выстрелил в них. После этого Пысь на снегоходе подъехал к животным на близкое расстояние и тоже произвел в них несколько выстрелов», — сообщили в пресс-службе прокуратуре области.