15-летняя тюменка нашлась. Она была у друзей

«Местонахождение девочки установлено благодаря грамотной и планомерной работе сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Она находилась у друзей. По первоначальным данным установлено, что никаких преступлений в отношении нее не совершалось. В настоящее время девочка передана родственникам, в ближайшее время она пояснит в отделе полиции по времени и причинам своего отсутствия», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.