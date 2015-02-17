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15-летняя тюменка нашлась. Она была у друзей

17 февраля 2015, 15:25
В Тюмени нашлась 15-летняя Настя П., которая накануне ушла гулять и не вернулась домой вовремя. Как оказалось, девочка была у друзей.

В Тюмени нашлась 15-летняя Настя П., которая накануне ушла гулять и не вернулась домой вовремя. Как оказалось, девочка была у друзей.

Напомним, в тюменские СМИ сегодня обратились встревоженные родители Насти. До этого они же подали заявление в полицию. Именно сотрудники правоохранительных органов обнаружили девочку.

«Местонахождение девочки установлено благодаря грамотной и планомерной работе сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних. Она находилась у друзей. По первоначальным данным установлено, что никаких преступлений в отношении нее не совершалось. В настоящее время девочка передана родственникам, в ближайшее время она пояснит в отделе полиции по времени и причинам своего отсутствия», — сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

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