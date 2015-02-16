Высшее образование дистанционно по докризисным ценам

Дистанционное образование имеет ряд преимуществ: не нужно отказываться от работы, тратить средства на поездки в вуз, покупку учебной литературы и т. д. Все учебные материалы доставляются на домашний компьютер в электронном виде, общение с преподавателями осуществляется также через компьютер. Заниматься и сдавать зачеты и экзамены можно в любое время и везде, где есть Интернет.