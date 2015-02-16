Высшее образование дистанционно по докризисным ценам

Кризис считается лучшим моментом для вложений в себя, свое развитие. Причина проста: во время экономического спада компании сокращают персонал, конкуренция на рынке труда возрастает. Чтобы стать востребованным специалистом, необходимо серьезно позаботиться о своем профессиональном уровне.
Вкладывайте деньги в образование. Наиболее гибким и экономичным является дистанционное образование, которое дает максимальный объем знаний при минимуме затрат.
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) 15 лет назад, одним из первых в России, ввел дистанционное образование с большим спектром востребованных специальностей и успешно выпустил уже более 1800 специалистов.
Дистанционное образование имеет ряд преимуществ: не нужно отказываться от работы, тратить средства на поездки в вуз, покупку учебной литературы и т. д. Все учебные материалы доставляются на домашний компьютер в электронном виде, общение с преподавателями осуществляется также через компьютер. Заниматься и сдавать зачеты и экзамены можно в любое время и везде, где есть Интернет.
Немаловажный фактор: стоимость дистанционного образования в 2 раза ниже, чем традиционного очного! При выборе СибГУТИ вы столкнетесь со «смешными» еще докризисными ценами на все направления подготовки — 18–20 тысяч в семестр!
Престижный вуз с 60-летней историей гарантирует надежность и качество образования и выдает дипломы государственного образца. Это позволит Вам получить современную профессию и рассчитывать на карьерный рост, достойную заработную плату.
В течение февраля идет набор на все профили подготовки дистанционной формы обучения СибГУТИ! Подробная информация и условия поступления — на сайте do.sibsutis.ru и по телефону: (383) 269-33-07.