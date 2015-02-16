Виновнику ДТП с пятью жертвами дали шесть лет

23 августа 2013 года около 4 часов утра на 61 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля: Opel Meriva и Susuki Swift. В каждой машине находилось по три человека.
В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В Susuki обнаружили три обгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного пострадавшего выбросило из Opel и он погиб на месте. Из всех участников ДТП выжил только водитель Opel, получивший тяжкие телесные повреждения.
Двум погибшим было по 19 лет, трем другим — 26, 30 и 32 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Виновником дорожной аварии был признан водитель Opel, который выехал на полосу встречного движения.
Суд, рассмотрев дело, приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и взыскал с него в пользу родственников погибших 1,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, он на 3 года лишен права управлять транспортным средством.