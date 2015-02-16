Виновнику ДТП с пятью жертвами дали шесть лет

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В Susuki обнаружили три обгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного пострадавшего выбросило из Opel и он погиб на месте. Из всех участников ДТП выжил только водитель Opel, получивший тяжкие телесные повреждения.