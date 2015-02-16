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Виновнику ДТП с пятью жертвами дали шесть лет

16 февраля 2015, 14:55
Суд приговорил к 6 годам лишения свободы виновника дорожной аварии, по вине которого погибло 5 человек.

23 августа 2013 года около 4 часов утра на 61 км автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск столкнулись два автомобиля: Opel Meriva и Susuki Swift. В каждой машине находилось по три человека.

В результате столкновения произошло возгорание автомобилей. В Susuki обнаружили три обгоревших человеческих тела, в Opel — одно. Еще одного пострадавшего выбросило из Opel и он погиб на месте. Из всех участников ДТП выжил только водитель Opel, получивший тяжкие телесные повреждения.

Двум погибшим было по 19 лет, трем другим — 26, 30 и 32 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области. Виновником дорожной аварии был признан водитель Opel, который выехал на полосу встречного движения.

Суд, рассмотрев дело, приговорил мужчину к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении и взыскал с него в пользу родственников погибших 1,6 млн рублей в счет возмещения морального вреда. Кроме того, он на 3 года лишен права управлять транспортным средством.

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