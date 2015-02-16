В 50 дворах Тюмени могут появиться приспособления для инвалидов

По мнению регионального координатора проекта «Равные возможности», депутата Тюменской областной Думы Владимира Зимнева, в нашем городе работа постепенно приобретает системный характер. Например, совместно с общественной организацией «Молодая гвардия», Тюменским обществом инвалидов, Тюменским обществом слепых координаторы организуют и проводят инспекторские проверки мест, в которых может побывать инвалид. Оказалось, что в Тюмени 15 % бюджетных объектов полностью соответствуют требованиям доступности, 30% отвечает некоторым нормам, а вот среди тюменских жилых домов показатель доступности составляет только 8 %.
«Усилия дают результат, и все же есть достижения в реализации программы «Доступная среда». 115 инвалидов-колясочников получили возможность беспрепятственно выходить из дома на улицу, сдано после капремонта общежитие для слабовидящих тюменцев, в городе начинают работать такие программы, как «Говорящий светофор», «Говорящий город», — рассказал Владимир Зимнев.
Программа «Говорящий город» — это пилотный проект, уточнил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени Роман Шулепов. «Он запущен для того, чтобы информировать пассажиров о приближении транспортного средства. Специальными техническими средствами оснащена автобусная остановка „ул. Холодильная“ и автобус маршрута № 1. При приближении данного маршрута автобуса к остановке звучит определенная информация, которую слышат маломобильные группы граждан, скажем слабовидящие или слепые и, понимают что автобус подошел к остановочному комплексу»,- рассказал Роман Евгеньевич.
Для социализации тюменцев, так или иначе ограниченных в передвижении, в Тюмени подключено 137 светофоров, половина из них — со звуковыми устройствами, необходимыми для дополнительного информирования слабовидящих и слепых людей. Еще 20 таких объектов планируется установить в 2015 году. Тюменские тротуары и пешеходные переходы постепенно оборудуют тактильной плиткой, которая отличается от основного дорожного полотна. Кроме этого, 50 % подвижного состава городского транспорта приспособлены для проезда «колясочников». Предполагается, что помогать войти в автобус таким пассажирам должен либо водитель, либо кондуктор, сообщает пресс-служба городской администрации.
Руководитель управы Восточного административного округа Владислав Черкашин рассказал, что при составлении типового паспорта, сопровождающего проведение ремонтных работ во дворах, обязательно учитывались пожелания и замечания представителей Тюменского общества инвалидов.
В 2015 году в городе планируют отремонтировать 50 дворов, в которых по желанию людей с ограниченными возможностями будут оборудованы более просторные парковочные места, указатели парковок, более широкие тротуары, пандусы для входа в подъезд и специальные устройства для беспрепятственного передвижения инвалида от подъезда к детской площадке.
Работа по преодолению барьеров и повышению доступности среды еще предстоит большая. С этим согласились участники «круглого стола», заседание которого длилось более трех часов. В управах еще предстоит решать вопросы, связанные с предоставлением мест под гаражи для инвалидов-колясочников, помочь им оборудовать беспрепятственный выход из своих домов, определить скверы и парки, где необходимо установить площадки для «особых» детей. На встрече предложили обязательно встретиться с родителями из организации «Особый ребенок» и учесть мнение мам. Заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев призвал коллег решать проблемы инвалидов поадресно. В Тюмени живет более полутора тысяч инвалидов-колясочников, которые нуждаются в пандусах, подъёмниках, беспрепятственном доступе в свои дома.
«Сегодня нам рекомендовали, чтобы проекты согласовывались с участием представителей из общества слепых, чего ранее не было. Для них мы планируем укладывать на дворовых территориях тактильную плитку, для того чтобы люди могли войти из своего подъезда в зону отдыха», — поделился Максим Викторович.
Он также считает, что специалистам администрации предстоит проанализировать причины того, почему в городе инвалидами колясочниками не очень востребованы низкопольные автобусы. Конкретные задачи на 2015 год участники «круглого стола» определили, сейчас представители власти совместно с общественными организациями будут их отрабатывать, затем подведут итоги и будут ставить новые цели, чтобы недоступная среда со временем превратилась в доступную, и у всех нас были равные возможности.