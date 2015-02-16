В 50 дворах Тюмени могут появиться приспособления для инвалидов

Работа по преодолению барьеров и повышению доступности среды еще предстоит большая. С этим согласились участники «круглого стола», заседание которого длилось более трех часов. В управах еще предстоит решать вопросы, связанные с предоставлением мест под гаражи для инвалидов-колясочников, помочь им оборудовать беспрепятственный выход из своих домов, определить скверы и парки, где необходимо установить площадки для «особых» детей. На встрече предложили обязательно встретиться с родителями из организации «Особый ребенок» и учесть мнение мам. Заместитель главы администрации города Тюмени Максим Афанасьев призвал коллег решать проблемы инвалидов поадресно. В Тюмени живет более полутора тысяч инвалидов-колясочников, которые нуждаются в пандусах, подъёмниках, беспрепятственном доступе в свои дома.