Тюменские дзюдоисты показали себя на юношеском чемпионате в Казани

В первый день состязаний в категории до 44 килограммов победу одержала Алина Сергеева, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». В финале она встречалась с другой воспитанницей центра Анастасией Куняевой. Как итог — две медали в копилке тюменской команды. В это же время в юношеских состязаниях до 50 килограммов бронзовую медаль завоевал Шамиль Зилфикаров.
Второй день турнира принес еще одно «золото» в копилку тюменской команды: Давид Абдуллаев в финале до 60 кгодолел соперника из Ингушетии. Заключительный день турнира добавил бронзовую медаль в категории до 90 кг. Артур Камалов провел четыре победные схватки.
Всего в ходе четырехдневных состязаний соревновались свыше 760 спортсменов из 72 регионов России. Призовые места на первенстве открыли возможность для тюменских спортсменов принять участие в Кубках Европы, которые будут проходить в Турции, России и Германии. По их итогам будет проводиться отбор на первенство Европы, первенство Мира, Европейский Олимпийский фестиваль и Русско- Китайские игры.
Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»