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Тюменские дзюдоисты показали себя на юношеском чемпионате в Казани

16 февраля 2015, 12:42
В Казани завершился юношеский чемпионат России по дзюдо до 18 лет, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Сборная Тюменской области продемонстрировала на этих соревнованиях один из лучших результатов за последнее время: команда юношей стала третьей в официальном зачете, девушки заняли второе место.

В первый день состязаний в категории до 44 килограммов победу одержала Алина Сергеева, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». В финале она встречалась с другой воспитанницей центра Анастасией Куняевой. Как итог — две медали в копилке тюменской команды. В это же время в юношеских состязаниях до 50 килограммов бронзовую медаль завоевал Шамиль Зилфикаров.

Второй день турнира принес еще одно «золото» в копилку тюменской команды: Давид Абдуллаев в финале до 60 кгодолел соперника из Ингушетии. Заключительный день турнира добавил бронзовую медаль в категории до 90 кг. Артур Камалов провел четыре победные схватки.

Всего в ходе четырехдневных состязаний соревновались свыше 760 спортсменов из 72 регионов России. Призовые места на первенстве открыли возможность для тюменских спортсменов принять участие в Кубках Европы, которые будут проходить в Турции, России и Германии. По их итогам будет проводиться отбор на первенство Европы, первенство Мира, Европейский Олимпийский фестиваль и Русско- Китайские игры.

Фото: ЦОП «Тюмень-дзюдо»

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