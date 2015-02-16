Тюменские дзюдоисты показали себя на юношеском чемпионате в Казани

В первый день состязаний в категории до 44 килограммов победу одержала Алина Сергеева, сообщает пресс-служба Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо». В финале она встречалась с другой воспитанницей центра Анастасией Куняевой. Как итог — две медали в копилке тюменской команды. В это же время в юношеских состязаниях до 50 килограммов бронзовую медаль завоевал Шамиль Зилфикаров.