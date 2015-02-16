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Тотальный диктант пройдет в Тюмени 18 апреля

16 февраля 2015, 15:32
Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Тюмени 18 апреля. Об этом сообщает Управление информационной политики Тюменского государственного университета.
Сюжет
Тюмень

Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).

Тотальный диктант — это своеобразный флеш-моб. Незнакомые друг с другом люди узнают об акции в Интернете, собираются в одно время в одном месте, совместно делают нечто странное и расходятся.

Отметим, пятый год подряд организатором акции выступает Тюменский государственный университет. В прошлом году диктант написали более полутора тысяч тюменцев, из них 50 человек на «отлично».

Фото: 8vproekt.blogspot.ru

#Новости#Грамотность#Тотальный диктант#Тюмень#Саша#Общество
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