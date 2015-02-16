Тотальный диктант пройдет в Тюмени 18 апреля

Мероприятие призвано привлечь внимание к вопросам грамотности и развить культуру грамотного письма. Суть акции — добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит одновременно в десятках городов России и мира (с поправкой на часовые пояса).
Тотальный диктант — это своеобразный флеш-моб. Незнакомые друг с другом люди узнают об акции в Интернете, собираются в одно время в одном месте, совместно делают нечто странное и расходятся.
Отметим, пятый год подряд организатором акции выступает Тюменский государственный университет. В прошлом году диктант написали более полутора тысяч тюменцев, из них 50 человек на «отлично».
Фото: 8vproekt.blogspot.ru