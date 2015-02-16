Школьники Тюменской области примут участие в JuniorSkills — 2015

С этого года в программу чемпионата включено проведение конкурса JuniorSkills среди учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте 10–17 лет по компетенциям «Мобильная робототехника» (формат соревнований) и «Прототипирование» (формат презентации).
Конкурсные состязания проводятся в целях развития технологий проектной деятельности, профессионального технического мышления и творчества, раннего профессионального самоопределения школьников.
Победители и призеры Чемпионата WorldSkills Russia Tyumen 2015, в апреле 2015 года примут участие в окружном этапе соревнований, по итогам которого будут представлять регион на Всероссийских соревнованиях в городе Казани в мае текущего года.
Школьники региона уже успели проявить себя в различных соревнованиях по робототехнике, как областного, так и всероссийского уровней. Только в течение прошлого года ребята принимали участие в робототехническом фестивале в рамках летней смены «LEGO-ЛЕТО 2014», успешно выступили на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Казани, становились участниками Всероссийского молодежного образовательного спортивно-технического фестиваля робототехники и киберспорта, были приглашены на тренировочные сборы по подготовке команды Российской Федерации для участия во Всемирной олимпиаде роботов (WRO2014) в Сочи. В январе 2015 года проявили себя в конкурсе «Робофест Тюменский — 2015», что позволило стать участниками Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «Робофест — 2015» в Москве.
Стоит отметить, что каждое выступление наших ребят на робототехнических конкурсах и фестивалях сопровождается победами и высокими результатами. JuniorSkills — новый этап в развитии конкурсного движения тюменских школьников. На сегодняшний день заявки на участие в JuniorSkills подали около 200 ребят из школ 12 муниципальных образований области. Об этом пишет департамент образования и науки Тюменской области.
Проведение таких соревнований позволит совершенствовать имеющуюся в регионе модель ранней профориентации, выявить талантливую молодежь в области технического творчества, а также привлечь внимание высокотехнологичных предприятий и профессиональных образовательных учреждений к подготовке кадрового резерва для промышленности региона еще со школьной скамьи.
Фото: life72.org