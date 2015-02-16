Школьники Тюменской области примут участие в JuniorSkills — 2015

Школьники региона уже успели проявить себя в различных соревнованиях по робототехнике, как областного, так и всероссийского уровней. Только в течение прошлого года ребята принимали участие в робототехническом фестивале в рамках летней смены «LEGO-ЛЕТО 2014», успешно выступили на Всероссийской робототехнической олимпиаде в Казани, становились участниками Всероссийского молодежного образовательного спортивно-технического фестиваля робототехники и киберспорта, были приглашены на тренировочные сборы по подготовке команды Российской Федерации для участия во Всемирной олимпиаде роботов (WRO2014) в Сочи. В январе 2015 года проявили себя в конкурсе «Робофест Тюменский — 2015», что позволило стать участниками Всероссийского молодежного робототехнического фестиваля «Робофест — 2015» в Москве.