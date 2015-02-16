С мобильных тюменцы охотнее звонят по номеру 112, чем в конкретную службу

«Понятно, что диспетчеры у нас — не немцы и не китайцы, но то, что на английском к 2018 году смогут отвечать — это факт. Можно сделать специальный центр обработки вызовов. Человек будет попадать не в диспетчерскую службу, а туда. Принявший вызов оператор сориентируется в словах позвонившего и переключит его на нужного специалиста, владеющего тем или иным языком», — поделился идеей начальник управления развития проекта «Информационное общество» Павел Ценер.