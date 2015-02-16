С мобильных тюменцы охотнее звонят по номеру 112, чем в конкретную службу

Если случилась беда, тюменцы скорее наберут на своем мобильном цифры 112, чем будут звонить в конкретную службу. Однако жители региона старшего возраста, которые чаще пользуются стационарным телефоном, еще пользуются привычными номерами 01, 02 и 03.
Единый номер вызова экстренных служб — 112 — действует в Тюменской области уже несколько лет, однако в полном объеме система заработает к 1 января 2018 года. Специалистам предстоит решить еще ряд технических и организационных вопросов.
Как рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович, при разработке системы и внедрении единого номера 112 были учтены как наработки европейских и американских коллег, так и опыт российских экстренных служб. Он отметил, что об отключении номеров 01, 02, 03 и 04 речи не идет, они продолжают работать, однако система 112 дает возможность в случае ЧП получить адресную помощь от всех служб, что называется «в одном окне».
Жители Тюменской области — особенно владельцы мобильных телефонов — уже вполне привычно набирают именно цифры 112, если произошла беда. В прошлом году на единый номер поступило порядка миллиона звонков. При этом звонившие как сообщали о реальных ЧП — пожарах и авариях, так и просили помощи в частных проблемах — вызывать эвакуатор или устранить засор в канализации. Случались и ложные вызовы, но, по словам Алексея Пархомовича, их было немного.
В каждом муниципалитете определено количество дежурных, принимающих звонки от населения. Так, в Тюмени в диспетчерской службе на базе ЦУКС МЧС круглосуточно дежурят пять инспекторов. В случае, если все специалисты заняты, включится автоответчик и система IVR предложит звонившему связаться с конкретной экстренной службой (набрать 1, если случился пожар, 2 — если нужно вызвать полицию и т.п.).
До дедлайна — 1 января 2018 года — тюменским разработчикам системы 112 нужно еще многое продумать и организовать. Так, например, в нормативной документации прописано, что диспетчеры должны быть готовы поговорить с человеком не только на русском и английском языках, но и на немецком, французском и китайском.
«Понятно, что диспетчеры у нас — не немцы и не китайцы, но то, что на английском к 2018 году смогут отвечать — это факт. Можно сделать специальный центр обработки вызовов. Человек будет попадать не в диспетчерскую службу, а туда. Принявший вызов оператор сориентируется в словах позвонившего и переключит его на нужного специалиста, владеющего тем или иным языком», — поделился идеей начальник управления развития проекта «Информационное общество» Павел Ценер.
Алексей Пархомович отметил, что пока представители экстренных служб активно сотрудничают с преподавателями и студентами тюменских вузов, привлекая их в качестве переводчиков.