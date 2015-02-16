«Рубину» предстоит нелегкое завершение регулярного турнира

20-летний Кирилл Адамчук практически весь нынешний сезон провел в «Рубине» (28 матчей, 9 очков по системе «гол+пас» — (3+6) и внушительный коэффициент полезности +18) и относительно недавно начал выступать в высшем дивизионе отечественного хоккея. Андрей Чибисов перешел в «Югру» по итогам прошлого сезона ВХЛ, однако, и в этом сезоне возвращался играть за «Рубин», проведя три встречи. Кроме того, в тюменский клуб должен был вернуться форвард Павел Варфоломеев, но с этим придется повременить из-за болезни игрока. Его приезд возможен после выздоровления.