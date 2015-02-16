«Рубину» предстоит нелегкое завершение регулярного турнира

В нынешнем сезоне регулярки орчане занимают 16-ю позицию, балансируя на грани вылета из плей-офф. «Рубин» же после вчерашней победы над «Челметом» расположился на 12-ом месте с 75-ю очками в активе. Очевидно, соперники тюменцев постараются сделать все, чтобы не потерять очки и сохранить статус-кво.
О том, что «рубиновцам» предстоит непростая встреча, красноречиво говорит и статистика встреч с «Южным Уралом». В течение этого сезона ВХЛ тюменцы трижды встречались с орчанами и в двух случаях из трех победа оставалась за оренбургской дружиной.
Первый матч состоялся 10 сентября, тогда «Южный Урал» у себя дома победил со счетом 6:5. Судьбу встречи решила только серия буллитов. Во время ответного визита орчан в тюменский Дворец спорта счет на табло снова был минимальным — 3:2, но уже в пользу «Рубина». Матч едва не перешел в овертайм, Александр Швецов на последних минутах затолкал победную шайбу в ворота орчан. А вот третья игра 26 ноября принесла болельщикам «Рубина» одни разочарования — разгромный реванш 4:0 в домашнем исполнении орской команды.
Вторым и последним соперником этой «регулярки» для тюменцев станет еще более грозная команда: нынешний лидер турнирной таблицы и давний оппонент «Сарыарка» из Караганды. В нынешнем сезоне казахстанская команда по праву занимает лидирующие позиции: 38 побед против 12 поражений и 109 очков в турнире. На ее фоне заслуги «Рубина», который в полуфинале прошлого сезона боролся с казахстанской дружиной за Братину, выглядят куда скромнее. По итогам 50 матчей у команды 25 побед и столько же поражений.
Примечательно, что первая же игра этого сезона «Рубину» выдалась именно с «Сарыаркой». Тогда, 8 сентября, в гостях у казахстанской команды тюменцы уступили 3:2, забив обе шайбы в третьем периоде. Завершающий аккорд регулярного чемпионата «Рубин» сделает 19 февраля.
На фоне столь серьезных соперников руководство «Рубина» уже предприняло некоторые шаги для укрепления состава. На подмогу тюменскому клубу из ханты-мансийской «Югры» прибыли нападающий Андрей Чибисов и защитник Кирилл Адамчук. Напомним, у клуба из КХЛ действует с «Рубином» соглашение о взаимном сотрудничестве, потому новичками их не назовешь.
20-летний Кирилл Адамчук практически весь нынешний сезон провел в «Рубине» (28 матчей, 9 очков по системе «гол+пас» — (3+6) и внушительный коэффициент полезности +18) и относительно недавно начал выступать в высшем дивизионе отечественного хоккея. Андрей Чибисов перешел в «Югру» по итогам прошлого сезона ВХЛ, однако, и в этом сезоне возвращался играть за «Рубин», проведя три встречи. Кроме того, в тюменский клуб должен был вернуться форвард Павел Варфоломеев, но с этим придется повременить из-за болезни игрока. Его приезд возможен после выздоровления.