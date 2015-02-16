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Из-за порыва теплотрассы на Дзержинского 20 домов остались без тепла

16 февраля 2015, 13:20
Порядка 20 домов в Тюмени остались без отопления. На улице Дзержинского, 23 произошло повреждение магистральных тепловых сетей. Житель областного центра заметил из окна пар и сообщил о ситуации в редакцию NashGorod.ru.
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Тюмень

В «Тепло Тюмени»- филиале СУЭНКО сообщили, что по вопросу парения следует обратиться в тюменский водоканал. «Сейчас мы поднимаем все схемы, разбираемся чьи сети, и что произошло. Вода течет горячая», — сообщили в пресс-службе «Тюмень-Водоканала».

В свою очередь в УТСК пояснили: «Произошло повреждение магистральных теплотрасс. Участок выведен в ремонт, отключены около 20 домов. К четырем часам утра 17 февраля последствия повреждения будут устранены».

По словам очевидцев, парить начало примерно в 12 часов 15 минут, ко второму часу пар прекратился. Причины аварии пока неизвестны. На месте работают специалисты УТСК и МЧС.

Фото: Михаил Аверин

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