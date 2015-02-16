Из-за порыва теплотрассы на Дзержинского 20 домов остались без тепла

В «Тепло Тюмени»- филиале СУЭНКО сообщили, что по вопросу парения следует обратиться в тюменский водоканал. «Сейчас мы поднимаем все схемы, разбираемся чьи сети, и что произошло. Вода течет горячая», — сообщили в пресс-службе «Тюмень-Водоканала».