Из-за порыва теплотрассы на Дзержинского 20 домов остались без тепла

В «Тепло Тюмени»- филиале СУЭНКО сообщили, что по вопросу парения следует обратиться в тюменский водоканал. «Сейчас мы поднимаем все схемы, разбираемся чьи сети, и что произошло. Вода течет горячая», — сообщили в пресс-службе «Тюмень-Водоканала».
В свою очередь в УТСК пояснили: «Произошло повреждение магистральных теплотрасс. Участок выведен в ремонт, отключены около 20 домов. К четырем часам утра 17 февраля последствия повреждения будут устранены».
По словам очевидцев, парить начало примерно в 12 часов 15 минут, ко второму часу пар прекратился. Причины аварии пока неизвестны. На месте работают специалисты УТСК и МЧС.
Фото: Михаил Аверин