Для российских машин могут отменить утилизационный сбор

Российские власти могут отменить утилизационный сбор для автомобилей, произведенных в России и соответствующих экологическому классу Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев.
В настоящее время утилизационный сбор платят все производители — как те, которые производят автомобили в России, так и те, кто ввозят автомобили из-за рубежа. По словам Москвичева, отмена сбора позволит поддержать автомобильную промышленность и снизить цены на автомобили.
«Мы хотим отменить утилизационный сбор для автомобилей экологического класса Евро-4 и Евро-5, которые были произведены в России. Это не только отечественный автопром, но также иномарки, у которых производство в России. Например, Volvo и грузовые автомобили Man. На покупке машины в этом году потребители смогут сэкономить до 300 тысяч рублей», — пояснил Москвичев, добавив, что соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу.