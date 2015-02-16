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Для российских машин могут отменить утилизационный сбор

16 февраля 2015, 10:51
Российские власти могут отменить утилизационный сбор для автомобилей, произведенных в России и соответствующих экологическому классу Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев.

Российские власти могут отменить утилизационный сбор для автомобилей, произведенных в России и соответствующих экологическому классу Евро-4 и Евро-5. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев.

В настоящее время утилизационный сбор платят все производители — как те, которые производят автомобили в России, так и те, кто ввозят автомобили из-за рубежа. По словам Москвичева, отмена сбора позволит поддержать автомобильную промышленность и снизить цены на автомобили.

«Мы хотим отменить утилизационный сбор для автомобилей экологического класса Евро-4 и Евро-5, которые были произведены в России. Это не только отечественный автопром, но также иномарки, у которых производство в России. Например, Volvo и грузовые автомобили Man. На покупке машины в этом году потребители смогут сэкономить до 300 тысяч рублей», — пояснил Москвичев, добавив, что соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу.

#Новости#Автомобили#Автопром#Утилизация#Транспорт#Маша#Общество
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