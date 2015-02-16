Для российских машин могут отменить утилизационный сбор

«Мы хотим отменить утилизационный сбор для автомобилей экологического класса Евро-4 и Евро-5, которые были произведены в России. Это не только отечественный автопром, но также иномарки, у которых производство в России. Например, Volvo и грузовые автомобили Man. На покупке машины в этом году потребители смогут сэкономить до 300 тысяч рублей», — пояснил Москвичев, добавив, что соответствующее предложение уже направлено на рассмотрение зампреду правительства РФ Аркадию Дворковичу.