Российские вузы могут повысить цены на обучение в этом году

«А по вновь заключаемым контрактам будем, конечно, ориентировать университеты на то, чтобы они не повышали сверх инфляционного давления», — сказал замминистра, подчеркнув, что министерство «следит за ситуацией». «У нас организован мониторинг. Если кто-то чувствует, что его обидели или обделили, или какие-то университеты завышают (цену) по сравнению с тем, что было в прошлом году… — конечно, об этом надо сообщать на горячую линию министерства», — сказал Повалко.