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Российские вузы могут повысить цены на обучение в этом году

15 февраля 2015, 09:49
Стоимость обучения в российских вузах может вырасти в этом году в рамках инфляции. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки Александр Повалко.

«Повышение стоимости будет, но не сильно, разумно. Я думаю, что в пределах инфляции. Это будет разумное поведение, никаких выбросов мы не ожидаем», — сказал Повалко. Он отметил, что вузы не могут пересматривать текущие контракты на обучение.

«А по вновь заключаемым контрактам будем, конечно, ориентировать университеты на то, чтобы они не повышали сверх инфляционного давления», — сказал замминистра, подчеркнув, что министерство «следит за ситуацией». «У нас организован мониторинг. Если кто-то чувствует, что его обидели или обделили, или какие-то университеты завышают (цену) по сравнению с тем, что было в прошлом году… — конечно, об этом надо сообщать на горячую линию министерства», — сказал Повалко.

Ранее сообщалось, что экономический кризис и всплеск инфляции вызвали опасения предстоящего роста платы за обучение в российских вузах. Так, обеспокоенность, что для студентов поднимут расценки, высказал ряд депутатов и общественных деятелей, а Минобрнауки направило в вузы письмо с рекомендацией не поднимать стоимость обучения и пообещало вести мониторинг цен на образовательные услуги.

Фото: http://era.by

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