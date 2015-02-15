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Рособрнадзор вводит новые реформы высшего образования

15 февраля 2015, 10:15
В ходе заседания Аккредитационной коллегии Рособрнадзора прошло обсуждение новых реформ высшего образования.

Во время мероприятия глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что ведомство сможет приостанавливать или лишать учебные заведения аккредитации без решения суда в случае принятия соответствующего законопроекта.

Ведомство планирует получить «право без суда приостанавливать действие, а в случае неустранения нарушения лишать вуз или филиал аккредитации. Кроме того, согласно обсуждаемому документу, за нарушения в филиалах запрет на прием будет распространятся только на отдельный филиал, а не на весь вуз.

В рамках встречи также были представлены результаты проведения эксперимента независимой оценки знаний студентов во время сессии. В эксперименте участвовали МГЮА имени Кутафина, МФТИ, МГПУ, РосНОУ, Казанский техуниверситет и Чеченский госуниверситет, которые обменялись между собой экзаменаторами. Вся процедура проверки знаний студентов снималась на видео.

В ходе заседания Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов предложил дать право вузами добровольно принимать решение о проведении независимой оценки знаний студентов. С мнением студенческого омбудсмена согласился глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, который заявил, что эксперимент будет проводиться на добровольных началах.

В то же время он отметил, что ведомство будет уделять особое внимание проверке вузов, которые не будут принимать участвовать в эксперименте и из которых будут поступать сигналы о вымогательстве взяток. Глава ведомства также поддержал предложение правозащитника о совершенствовании системы независимой оценки знаний студентов, в которой будет предусмотрен механизм проставления отличившимся студентам «автоматов».

Фото: http://klubknig.ru

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