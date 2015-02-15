Рособрнадзор вводит новые реформы высшего образования

Во время мероприятия глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил, что ведомство сможет приостанавливать или лишать учебные заведения аккредитации без решения суда в случае принятия соответствующего законопроекта.
Ведомство планирует получить «право без суда приостанавливать действие, а в случае неустранения нарушения лишать вуз или филиал аккредитации. Кроме того, согласно обсуждаемому документу, за нарушения в филиалах запрет на прием будет распространятся только на отдельный филиал, а не на весь вуз.
В рамках встречи также были представлены результаты проведения эксперимента независимой оценки знаний студентов во время сессии. В эксперименте участвовали МГЮА имени Кутафина, МФТИ, МГПУ, РосНОУ, Казанский техуниверситет и Чеченский госуниверситет, которые обменялись между собой экзаменаторами. Вся процедура проверки знаний студентов снималась на видео.
В ходе заседания Уполномоченный по правам студентов в России Артем Хромов предложил дать право вузами добровольно принимать решение о проведении независимой оценки знаний студентов. С мнением студенческого омбудсмена согласился глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, который заявил, что эксперимент будет проводиться на добровольных началах.
В то же время он отметил, что ведомство будет уделять особое внимание проверке вузов, которые не будут принимать участвовать в эксперименте и из которых будут поступать сигналы о вымогательстве взяток. Глава ведомства также поддержал предложение правозащитника о совершенствовании системы независимой оценки знаний студентов, в которой будет предусмотрен механизм проставления отличившимся студентам «автоматов».
Фото: http://klubknig.ru