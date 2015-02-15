Рособрнадзор вводит новые реформы высшего образования

В то же время он отметил, что ведомство будет уделять особое внимание проверке вузов, которые не будут принимать участвовать в эксперименте и из которых будут поступать сигналы о вымогательстве взяток. Глава ведомства также поддержал предложение правозащитника о совершенствовании системы независимой оценки знаний студентов, в которой будет предусмотрен механизм проставления отличившимся студентам «автоматов».