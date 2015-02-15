Куда жаловаться на сосульки и снежные кучи?

Также появились новые разделы: теперь можно писать и о том, что во дворах долгое время не вывозят кучи снега. Надо отметить, что за уборку крыш от наледи и вывоз снега с дворовых территорий отвечают управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание компании, в зависимости от того, в чьём ведении находится дом.
О том, какая управляющая компания (или ТСЖ) отвечает за ваш дом, можно узнать на портале «Тюмень — наш дом». Схема проста: вводите необходимый адрес в поисковой строке, на карте появляется дом с указательным флажком.
Наведите курсор на слово «подробнее» и нажмите, справа появится вся важная информация. Если хотите отправить сообщение, то кликните на соответствующую кнопку. Обращаем внимание, что пользователю к сообщению необходимо прикреплять фотографию.
После поступления на портал сообщения на объект выезжает квартальный. Благодаря фото он быстрее увидит проблему и поможет решить ее. В течение 8 дней исполнители примут меры и дадут на вашу жалобу официальный ответ.
Фото: http://www.apiural.ru