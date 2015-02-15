Куда жаловаться на сосульки и снежные кучи?

Также появились новые разделы: теперь можно писать и о том, что во дворах долгое время не вывозят кучи снега. Надо отметить, что за уборку крыш от наледи и вывоз снега с дворовых территорий отвечают управляющие компании, ТСЖ или эксплуатирующие здание компании, в зависимости от того, в чьём ведении находится дом.