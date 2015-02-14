Знакомства в сети занимают второе место по популярности

«Тот, кто пользовался каким-то способом, считает этот способ более эффективным. Если у него не было личного опыта, то, соответственно, было больше тех, кто этот способ не применял еще и потому, что у него есть некоторые стереотипы», — сказал он. Помощь свах в целом полезной считают лишь 18% опрошенных, однако среди тех, кто обращался к их услугам, этой позиции придерживаются втрое больше, чем в среднем по выборке (56%).