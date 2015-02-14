Знакомства в сети занимают второе место по популярности

Согласно результатам опроса, к посредничеству друзей в устройстве личной жизни когда-либо прибегала треть наших сограждан (35%). При этом большинство россиян (58%) считают помощь друзей и родных наиболее эффективной, а те, кто сам обращался к родным за подобной помощью, соглашаются с этим вдвое чаще остальных (83% против 45% соответственно).
Вторым по популярности способом найти свою «половинку» среди россиян пользуются знакомства на сайтах знакомств и в соцсетях. Так, каждый пятый (22%) из опрошенных искал пару именно этим способом, что несколько меньше, чем в 2013 году (27%). Данный «метод» популярен в первую очередь у молодежи (48% от 18 до 24 лет). Об этом пишет РИА Новости.
Опрос также показал, что к поиску пары в Интернете половина респондентов относится скорее скептически. Тем не менее, те, кто посещал сайты знакомств, напротив, в большинстве своем считают этот способ результативным (57%).
По данным ВЦИОМ, наименее распространенными способами знакомства в нашем обществе является обращение к «специалистам». Так, лишь 3% участников опроса сообщили, что обращались к свахе, хотя еще два года назад таковых было значительно больше — 11% в 2013 году. Разницы между давшими такой ответ мужчинами и женщинами нет — по 3%. Среди 18-24-летних этот ответ дали 4%, людей пенсионного возраста — 5%, жителей обеих столиц по 2%, а селян 5%. К услугам брачных агентств обращались также нечасто — всего 3% респондентов (два года назад — 6%).
Комментируя эти данные, руководитель управления политических исследований ВЦИОМ Степан Львов пояснил, что тот или иной способ не получал среди респондентов позитивную оценку еще и потому, что в отношении него у некоторых опрошенных есть предубеждения.
«Тот, кто пользовался каким-то способом, считает этот способ более эффективным. Если у него не было личного опыта, то, соответственно, было больше тех, кто этот способ не применял еще и потому, что у него есть некоторые стереотипы», — сказал он. Помощь свах в целом полезной считают лишь 18% опрошенных, однако среди тех, кто обращался к их услугам, этой позиции придерживаются втрое больше, чем в среднем по выборке (56%).
В то, что принесет плоды работа брачного агентства верят 16% всех опрошенных, тогда как 56% считают его практически бесполезным, причем те, кто туда обращались, подтверждают это мнение — среди них 67% не были удовлетворены результатом и называют его деятельность неэффективной.
Опрос проводился 7–8 февраля текущего года среди 1,6 тысячи человек в 132 населенных пунктах 46 регионов. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.
Фото: info-russ.ru