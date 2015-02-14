В России стартует масштабный кибертурнир по Dota 2 и Counter-Strike

Участниками первого сезона, который шел с сентября 2014 года по январь 2015-го, стали более 500 команд со всей России, шесть сильнейших сразились за призовой фонд на LAN-финале в Кирове. Второй сезон обещает стать более масштабным, так как включает в себя 2 игровых дисциплины (к Dota 2 добавилась еще одна популярная игра — Counter-Strike: GO) и имеет более широкую географию. Принять участие в чемпионате могут геймеры не только из России, но и стран СНГ.