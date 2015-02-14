В России стартует масштабный кибертурнир по Dota 2 и Counter-Strike

Участниками первого сезона, который шел с сентября 2014 года по январь 2015-го, стали более 500 команд со всей России, шесть сильнейших сразились за призовой фонд на LAN-финале в Кирове. Второй сезон обещает стать более масштабным, так как включает в себя 2 игровых дисциплины (к Dota 2 добавилась еще одна популярная игра — Counter-Strike: GO) и имеет более широкую географию. Принять участие в чемпионате могут геймеры не только из России, но и стран СНГ.
Еще одного нововведение второго сезона — деление на 2 лиги: профессиональную (Champions League) и любительскую (Uprise League).
Молодые и амбициозные команды сразятся в Uprise League за призовой фонд в 20 000 рублей и право попасть в Champions League, получив статус полупро-команды. Отборочные игры и финалы шести туров будут идти каждые две недели, начиная с 15 февраля (начало — в 12.00 по Мск). Бесплатная регистрация на игры доступна по ссылкам Dota 2 и CS: GO.
В Champions League 12 профессиональных команд на протяжении 3 месяцев будут выяснять, кто из них достоин выйти в финал второго сезона и сразиться за 100 000 рублей призового фонда. Оплаченные квоты на московский LAN-финал получат четыре сильнейшие команды по результатам игр. Первые матчи Champions League стартуют 21–22 февраля. Наблюдать за регулярными трансляциями матчей можно на официальном канале UCC каждую субботу и воскресенье. Расписание, ссылка на трансляцию и время матчей будут доступны на сайте.
«Мы делаем ставку на молодые и вновь образованные команды. Наша цель на второй сезон — поддержать и объединить многочисленные региональные сообщества геймеров по Dota 2 и Counter Strike: GO. Кроме того, в рамках проекта „Сыграй с PRO“ пройдут уже ставшие традиционными шоу-матчи с участие известных профессиональных команд», — отмечает председатель оргкомитета UCC Андрей Михеев.
Второй сезон UCC вновь пройдет при поддержке «Дом.ru», второго интернет-провайдера России по количеству обслуживаемых абонентов. Стабильный и скоростной интернет от «Дом.ru» позволяет, пожалуй, самым взыскательным интернет-пользователям — киберспортсменам — тренироваться и оттачивать свое мастерство на скорости до 100 Мбит/с. Высокая скорость, низкий пинг и стабильность соединения обеспечиваются за счет высокотехнологичных сетей, построенных компанией по единым стандартам во всех 56 городах присутствия по технологии «оптика до дома». Быстрое скачивание и загрузка тяжелых файлов, HD-видео и музыка онлайн, уникальные мультимедиа-ресурсы, разнообразные сервисы и бонусы дают максимум возможностей самым продвинутым пользователям.