Путин предложил рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста

Кудрин подчеркнул, что Путин не стал ставить точку в данном вопросе. «Президент не подвел черту окончательную под этим совещанием и перенес обсуждение поставленных вопросов, прежде всего экспертами, на уровень рабочих форматов правительства», — приводит его слова агентство «Интерфакс».
Бывший глава Минфина также сообщил, что на совещании рассматривались как краткосрочные риски, так и долгосрочные реформы. Кудрин отметил, что президент готов и дальше обсуждать преобразования в сфере госуправления. «Мне кажется, что его реакция была очень серьезная, и он подчеркнул, что для него это не первый разговор по поводу необходимости реформы госуправления, что он продолжит прорабатывать этот вопрос», — рассказал он. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на РИА Новости.
Напомним, 29 января глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что считает возможным возврат к дискуссии о повышении пенсионного возраста. По словам министра, антикризисный план правительства еще будет дорабатываться. «И должна идти речь о дальнейшем реформировании пенсионной системы, имея в виду и пенсионный возраст, и систему работающих пенсионеров, и различные отраслевые льготы», — пояснил он.
Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.
Фото: novved.ru