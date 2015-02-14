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Путин предложил рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста

14 февраля 2015, 12:28
Президент России Владимир Путин предложил изучить и рассмотреть вопрос повышения пенсионного возраста. Об этом рассказал бывший министр финансов Алексей Кудрин, который присутствовал на совещании главы государства с экономическими экспертами.
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Тюмень

Кудрин подчеркнул, что Путин не стал ставить точку в данном вопросе. «Президент не подвел черту окончательную под этим совещанием и перенес обсуждение поставленных вопросов, прежде всего экспертами, на уровень рабочих форматов правительства», — приводит его слова агентство «Интерфакс».

Бывший глава Минфина также сообщил, что на совещании рассматривались как краткосрочные риски, так и долгосрочные реформы. Кудрин отметил, что президент готов и дальше обсуждать преобразования в сфере госуправления. «Мне кажется, что его реакция была очень серьезная, и он подчеркнул, что для него это не первый разговор по поводу необходимости реформы госуправления, что он продолжит прорабатывать этот вопрос», — рассказал он. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, 29 января глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что считает возможным возврат к дискуссии о повышении пенсионного возраста. По словам министра, антикризисный план правительства еще будет дорабатываться. «И должна идти речь о дальнейшем реформировании пенсионной системы, имея в виду и пенсионный возраст, и систему работающих пенсионеров, и различные отраслевые льготы», — пояснил он.

Сейчас в России женщины могут выйти на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60.

Фото: novved.ru

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