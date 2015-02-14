Путин предложил рассмотреть вопрос о повышении пенсионного возраста

Бывший глава Минфина также сообщил, что на совещании рассматривались как краткосрочные риски, так и долгосрочные реформы. Кудрин отметил, что президент готов и дальше обсуждать преобразования в сфере госуправления. «Мне кажется, что его реакция была очень серьезная, и он подчеркнул, что для него это не первый разговор по поводу необходимости реформы госуправления, что он продолжит прорабатывать этот вопрос», — рассказал он. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на РИА Новости.