ГИБДД запретила эксплуатацию маршрутки с фанерой вместо стекол

В этом году Госавтоинспекцией региона два раза проводились специальные профилактические мероприятия «Автобус», а также мероприятие «Пассажир», в ходе которого сотрудники ГИБДД в гражданской одежде под видом простых пассажиров находились в салонах автобусов и фиксировали нарушения. Всего с начала года выявлено более 1200 нарушений, совершенных водителями общественного транспорта — это больше, чем за аналогичный период прошлого года.