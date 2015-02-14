ГИБДД запретила эксплуатацию маршрутки с фанерой вместо стекол

Всего произошло 15 ДТП с участием автобусов, в которых пострадали 23 человека. При этом по вине водителей автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки, произошло всего 4 ДТП, травмы получили 5 человек.
В этом году Госавтоинспекцией региона два раза проводились специальные профилактические мероприятия «Автобус», а также мероприятие «Пассажир», в ходе которого сотрудники ГИБДД в гражданской одежде под видом простых пассажиров находились в салонах автобусов и фиксировали нарушения. Всего с начала года выявлено более 1200 нарушений, совершенных водителями общественного транспорта — это больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Особое внимание при проведении проверок инспекторы ГИБДД уделяют контролю технического состояния автобусов. Как сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Геннадий Лоточкин, парк автобусов в Тюменской области за последнее время существенно обновился, улучшилось и техническое состояние подвижного состава. Тем не менее, проблема все еще существует. Накануне сотрудники ГИБДД запретили эксплуатацию автобуса «4-го» маршрута, о неудовлетворительном состоянии которого сообщила жительница Тюмени. Информация подтвердилась: автобус перевозил пассажиров с окнами, закрытыми фанерой вместо стекол и с «разномастной» резиной, установленной на одной оси, что категорически запрещено.
На минувшей неделе государственные инспекторы межрайонного отдела ГИБДД провели на тюменском автовокзале проверки автобусов, осуществляющих междугородние пассажирские перевозки. По итогам этого мероприятия к ответственности за различные нарушения были привлечены 25 водителей автобусов, 14 водителей легковых такси и 18 должностных лиц, осуществивших выпуск на линию автобусов, не оборудованных тахографами, а также выпустивших в рейс водителей, не прошедших медицинский контроль. Об этом сообщает Управление ГИБДД по Тюменской обалсти.