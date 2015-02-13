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В школах Тюменского района карантина нет

13 февраля 2015, 16:34
Порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюменском районе не превышает предельно допустимую норму.
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Тюмень

Об этом сообщил главный врач Областной больницы № 19 Андрей Патрикеев во время заседания Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии под руководством заместителя главы Тюменского района Сергея Джанбровского.

Заместитель начальника управления образования Андрей Зобнинский добавил, что с октября прошлого года управлением еженедельно проводится мониторинг числа заболевших ребят. На сегодняшний день все школы Тюменского района работают, в них проводятся профилактические мероприятия, такие как масочный режим, ужесточение дезрежима (уборка с использованием дезинфицирующих средств, бактерицидное обеззараживание воздуха, проветривание, обработка помещений бактерицидными лампами и т.д.), в школьном меню появились более витаминизированные блюда. Одно из главных мероприятий — это так называемый фильтр, когда ребенка на входе встречает и осматривает медицинский работник, при малейших признаках заболевания он отправляет школьника домой. Все перечисленные профилактические меры также соблюдаются во всех детских садах, учреждениях дополнительного образования, спортивных учреждениях и учреждениях культуры.

По состоянию на 11 февраля в Тюменском районе было закрыто четыре группы в детских садах и шесть классов в средних образовательных школах. Напомним, что решение о закрытии на карантин конкретного класса или группы принимается в том случае, когда численность отсутствующих в них детей доходит до 20 процентов. Об этом сообщает Управление информационной политики Тюменского района.

Фото: obzor.westsib.ru

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