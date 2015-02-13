В школах Тюменского района карантина нет

Заместитель начальника управления образования Андрей Зобнинский добавил, что с октября прошлого года управлением еженедельно проводится мониторинг числа заболевших ребят. На сегодняшний день все школы Тюменского района работают, в них проводятся профилактические мероприятия, такие как масочный режим, ужесточение дезрежима (уборка с использованием дезинфицирующих средств, бактерицидное обеззараживание воздуха, проветривание, обработка помещений бактерицидными лампами и т.д.), в школьном меню появились более витаминизированные блюда. Одно из главных мероприятий — это так называемый фильтр, когда ребенка на входе встречает и осматривает медицинский работник, при малейших признаках заболевания он отправляет школьника домой. Все перечисленные профилактические меры также соблюдаются во всех детских садах, учреждениях дополнительного образования, спортивных учреждениях и учреждениях культуры.