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Тюменцы могут пожаловаться на мусор во дворах

13 февраля 2015, 10:31
Сообщение пользователя, поступившее на портал «Тюмень — наш дом», заставило пересмотреть руководителя фирмы подход к своей работе и внести изменения в график.
Сюжет
Тюмень

Пользователь Савва Баженов прислал фотографии с нескольких адресов частного сектора, где было зафиксировано большое скопление мусора. Он написал: " Как можно тут жить? Раньше хоть как-то прибирались». Сообщение поступило специалистам управы Калининского округа.

На указанный адрес был вызван подрядчик ИП Тюленев, который по итогам конкурса обязан с января осуществлять уборку этого района. В результате была выставлена претензия о невыполнении условий контракта. Подрядчику следует в кратчайшие сроки привести территории в порядок, если история повторится, то контракт с ним будет расторгнут.

Надо отметить, что благодаря сообщениям пользователей был наведен порядок на территории между домами № 24 по ул. Шишкова и № 20 по ул. Мамина-Сибиряка, проведены работы по уборке и вывозу снега с дворовой территории по адресу: ул. Ямская, 98, управляющая организация ООО «Жилсервисуют» привела в порядок урны возле подъезда — очистила их от снега и мусора. В короткие сроки отработали сообщения и сетевые организации — они закрыли крышками люков смотровые колодцы на Станционной и Газовиков.

Портал «Тюмень — наш дом» дает возможность жителям оперативно решить проблемы не только своего двора, но и района. За сообщениями, которые появляются на сайте, следят в режиме он-лайн не только руководители управ, но и подрядных организаций. Исполнители контрактов стремятся отрабатывать сообщения в течение дня, прекрасно понимая, что пользователи портала ставят оценки за их работу и оперативность.

Фото: http://pda.day.az

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