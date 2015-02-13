Тюменцы могут пожаловаться на мусор во дворах

Надо отметить, что благодаря сообщениям пользователей был наведен порядок на территории между домами № 24 по ул. Шишкова и № 20 по ул. Мамина-Сибиряка, проведены работы по уборке и вывозу снега с дворовой территории по адресу: ул. Ямская, 98, управляющая организация ООО «Жилсервисуют» привела в порядок урны возле подъезда — очистила их от снега и мусора. В короткие сроки отработали сообщения и сетевые организации — они закрыли крышками люков смотровые колодцы на Станционной и Газовиков.