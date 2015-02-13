Тюменские облдепутаты понесут ответственность за нарушение этики

В законопроекте определено, что при нарушении депутатом порядка работы заседания думы к народному избраннику могут быть применены следующие меры воздействия: — предупреждение; — лишение слова; — при повторном нарушении — лишение слова без предоставления возможности для повторного выступления по обсуждаемому вопросу. В случае неоднократного нарушения в течение заседания областной думы, комитета, комиссии депутат может быть лишен слова до конца заседания.
Если обычно при принятии закона обсуждаются какие-либо положения в законе, идут дискуссии о механизмах его реализации, то сегодня обсуждение велось вокруг самого принципиального момента — а зачем вообще нужны эти поправки?
«Четыре созыва депутаты парламента работали без столь репрессивных мер, а сейчас вдруг эта мера понадобилась. Именно сейчас, в столь тяжелое время, когда необходимо приходить к консенсусу. Какова актуальность принятия этой поправки?», — отметил депутат Глеб Трубин.
Председатель комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Фуат Сайфитдинов пояснил, что согласно российскому законодательству во многих субъектах РФ ответственность депутатов за нарушение Правил депутатской этики закреплена законом, у нас же определено это в регламенте и предлагается утвердить это в рамках закона. Об этом сообщает пресс-служба партии ЛДПР.
Вице-спикер областного парламента, руководитель депутатской фракции ЛДПР Владимир Сысоев выступил против принятия данного законопроекта и предложил прописать обозначенные нормы в регламенте.
«Не стоит брать пример с недисциплинированных заксобраний. Четыре года мы без него работали, не было никаких проблем. Анализ деятельности оппозиционных фракций показал, что нарушений со стороны депутатов не было. Если надо навести дисциплину в рядах фракции „Единая Россия“, то делайте это внутри фракции. Если мы говорим об ужесточении мер, то тогда давайте признаем, что регламент в Тюменской областной думе не соблюдается. Законопроект сырой и концептуально неправильный. Возникает масса вопросов. Для того чтобы признать нарушение правил этики, депутаты должны сделать перерыв, собрать заседание комиссии по этике, снова проголосовать, потом еще организовать одно заседание комиссии. Мы превращаем это в фарс, бюрократию. В таком виде фракция ЛДПР не будет поддерживать эту инициативу», — заявил парламентарий Владимир Сысоев.
Коллегу по партии поддержал депутат Гарри Столяров. «Мы в очередной раз принимаем закон, который сами начнем нарушать. У нас и председатель неосознанно в ходе заседания думы может нарушить регламент. Мы его слова лишим? Думу отменим и разойдемся? Или начнем отменять принятый нами закон? В таком виде закон принимать нельзя!», — сказал он.
В итоге после длительных дебатов за принятие законопроекта в первом чтении проголосовали 28 депутатов, 12 против и 3 не голосовало.
Наверное, депутаты могли бы объяснить необходимость данной поправки, если бы в Тюменской областной думе происходили некие стычки, как, к примеру, в Верховной Раде Украины, но за три года работы парламента пятого созыва даже намеков на подобное поведение не было.
Фото: tyumen.er.ru