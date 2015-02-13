Тюменские облдепутаты понесут ответственность за нарушение этики

«Не стоит брать пример с недисциплинированных заксобраний. Четыре года мы без него работали, не было никаких проблем. Анализ деятельности оппозиционных фракций показал, что нарушений со стороны депутатов не было. Если надо навести дисциплину в рядах фракции „Единая Россия“, то делайте это внутри фракции. Если мы говорим об ужесточении мер, то тогда давайте признаем, что регламент в Тюменской областной думе не соблюдается. Законопроект сырой и концептуально неправильный. Возникает масса вопросов. Для того чтобы признать нарушение правил этики, депутаты должны сделать перерыв, собрать заседание комиссии по этике, снова проголосовать, потом еще организовать одно заседание комиссии. Мы превращаем это в фарс, бюрократию. В таком виде фракция ЛДПР не будет поддерживать эту инициативу», — заявил парламентарий Владимир Сысоев.