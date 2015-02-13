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Тюменские биатлонисты заняли весь пьедестал на первенстве УрФО

13 февраля 2015, 12:46
В «Жемчужине Сибири» продолжается первенство УрФО по биатлону среди юношей и девушек. Накануне, 12 февраля, тюменские спортсмены из Центра подготовки спортивного резерва Л.Н. Носковой завоевали все награды в спринтерской гонке.

Первым на дистанции стал Сергей Демичев. Победитель зимнего европейского молодежного олимпийского фестиваля в Форалберге преодолел дистанцию с одной незакрытой мишенью, сообщает пресс-служба ЦПСР. Другой воспитанник центра, выигравший индивидуальную гонку на этом первенстве, Вячеслав Малеев уступил Демичеву 23,7 секунды. Еще один тюменец Семен Бей пришел к финишу третьим с двумя промахами.

Среди девушек лучший результат — у представительницы свердловской команды. Тюменка Алена Ладыгина, закрывшая все мишени, пришла к финишу второй.

#Новости#Биатлон#Жемчужина Сибири#Алексей#Спорт
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