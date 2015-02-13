Тюменские биатлонисты заняли весь пьедестал на первенстве УрФО

Первым на дистанции стал Сергей Демичев. Победитель зимнего европейского молодежного олимпийского фестиваля в Форалберге преодолел дистанцию с одной незакрытой мишенью, сообщает пресс-служба ЦПСР. Другой воспитанник центра, выигравший индивидуальную гонку на этом первенстве, Вячеслав Малеев уступил Демичеву 23,7 секунды. Еще один тюменец Семен Бей пришел к финишу третьим с двумя промахами.