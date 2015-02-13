Собака нашла героин в посылке для заключенного

Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Тюменской области вместе с инструктором-кинологом и служебной собакой по кличке Сара проводили осмотр посылок и передач, поступивших в адрес осужденных. Возле одной из посылок собака, обученная для поиска наркотических средств, проявила активность и резко изменила поведение. Для досмотра подозрительной посылки была немедленно вызвана следственно-оперативная группа МРО УФСКН г. Ишима.