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Собака нашла героин в посылке для заключенного

13 февраля 2015, 16:46
Сотрудники ишимской колонии обнаружили более 3,5 килограмм героина в посылке, предназначенной одному из осужденных. Наркотики нашла служебная собака.

Сотрудники ишимской колонии обнаружили более 3,5 килограмм героина в посылке, предназначенной одному из осужденных. Наркотики нашла служебная собака.

Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Тюменской области вместе с инструктором-кинологом и служебной собакой по кличке Сара проводили осмотр посылок и передач, поступивших в адрес осужденных. Возле одной из посылок собака, обученная для поиска наркотических средств, проявила активность и резко изменила поведение. Для досмотра подозрительной посылки была немедленно вызвана следственно-оперативная группа МРО УФСКН г. Ишима.

«В посылке были обнаружены три бумажных пакета с порошкообразным веществом неоднородной консистенции, также был обнаружен полимерный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. При проведении экспертизы, выяснилось, что в пакетах и свертке находилось наркотическое вещество героин весом 3678,4 грамма и марихуана массой 28,9 грамма», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

Там отметили, что изъятие такой крупной партии наркотиков — беспрецедентный случай. Ранее в исправительных учреждениях УФСИН России по Тюменской области наркотические средства в таком количестве не обнаруживались и не изымались.

#Новости#УФСИН#Тюменская область#Наркотики#Таня#Происшествия
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