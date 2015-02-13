Собака нашла героин в посылке для заключенного

Сотрудники ишимской колонии обнаружили более 3,5 килограмм героина в посылке, предназначенной одному из осужденных. Наркотики нашла служебная собака.
Сотрудники ИК-6 УФСИН России по Тюменской области вместе с инструктором-кинологом и служебной собакой по кличке Сара проводили осмотр посылок и передач, поступивших в адрес осужденных. Возле одной из посылок собака, обученная для поиска наркотических средств, проявила активность и резко изменила поведение. Для досмотра подозрительной посылки была немедленно вызвана следственно-оперативная группа МРО УФСКН г. Ишима.
«В посылке были обнаружены три бумажных пакета с порошкообразным веществом неоднородной консистенции, также был обнаружен полимерный сверток с веществом растительного происхождения зеленого цвета. При проведении экспертизы, выяснилось, что в пакетах и свертке находилось наркотическое вещество героин весом 3678,4 грамма и марихуана массой 28,9 грамма», — сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.
Там отметили, что изъятие такой крупной партии наркотиков — беспрецедентный случай. Ранее в исправительных учреждениях УФСИН России по Тюменской области наркотические средства в таком количестве не обнаруживались и не изымались.