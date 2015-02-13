На Алебашево пройдет дрифт-тренировка на льду

Тренировку проводит дебютировавшая в прошлом году команда RDS-Урал. На тренировку может попасть любой желающий, для этого он должен иметь автомобиль с приводом только на заднюю ось, отвечающий требованиям безопасности, и гражданские шины. К участию допускаются пилоты старше 18 лет.