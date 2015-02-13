На Алебашево пройдет дрифт-тренировка на льду

Тренировку проводит дебютировавшая в прошлом году команда RDS-Урал. На тренировку может попасть любой желающий, для этого он должен иметь автомобиль с приводом только на заднюю ось, отвечающий требованиям безопасности, и гражданские шины. К участию допускаются пилоты старше 18 лет.
Ознакомиться с правилами можно в группе ВКонтакте. Начало регистрации в 9 утра. Старт квалификации в 13:00, заезды ТОП-16 начнутся в 15:00.
Оценка квалификационных заездов производиться по следующим критериям: правильная траектория, угол заноса автомобиля, скорость и зрелищность.