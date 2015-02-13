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На Алебашево пройдет дрифт-тренировка на льду

13 февраля 2015, 11:46
14 февраля, в день всех влюбленных, на озере Алебашево состоится дрифт-тренировка на льду под названием Ice Matsuri (Айс Мацури).

Тренировку проводит дебютировавшая в прошлом году команда RDS-Урал. На тренировку может попасть любой желающий, для этого он должен иметь автомобиль с приводом только на заднюю ось, отвечающий требованиям безопасности, и гражданские шины. К участию допускаются пилоты старше 18 лет.

Ознакомиться с правилами можно в группе ВКонтакте. Начало регистрации в 9 утра. Старт квалификации в 13:00, заезды ТОП-16 начнутся в 15:00.

Оценка квалификационных заездов производиться по следующим критериям: правильная траектория, угол заноса автомобиля, скорость и зрелищность.

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