Горячие новости: пикет обманутой пенсионерки, Ашан-Сити и карантин

Более шести тысяч просмотров набрала новость о тюменке, которая устроила одиночный пикет в одном из гипермаркетов Тюмени. Пенсионерка стояла с плакатами в витрине кафе, таким способом она пыталась заставить бывшего работодателя отдать ей зарплату за два месяца. В обстоятельствах дела разбирается полиция.
Пользователи интернет-портала NashGorod. Ru, в основном, поддерживают женщину. «Вот так и жируют барыги, обманывая людей. Не сдавайтесь Ольга», — такой комментарий оставил один из тюменцев.
Не менее обсуждаемой стала новость об открытии гипермаркета «Ашан Сити» в районе улиц Тобольский тракт и Беляева. Эта сеть магазинов уступает классическому «Ашану» по площади и ассортименту. Акцент будет сделан на свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо и свежую рыбу.
Замыкает тройку лидеров также новость о закрытии всех школ в Тюмени на карантин. Пороговый уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в Тюменской области превышен на 27%. На прошлой неделе было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших и уже почти 30 случаев гриппа. В связи с этим образовательный процесс в школах приостановлен на срок с 13 по 23 февраля.
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