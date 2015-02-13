Горячие новости: пикет обманутой пенсионерки, Ашан-Сити и карантин

Замыкает тройку лидеров также новость о закрытии всех школ в Тюмени на карантин. Пороговый уровень заболеваемости населения гриппом и ОРВИ в Тюменской области превышен на 27%. На прошлой неделе было зарегистрировано более 15 тысяч заболевших и уже почти 30 случаев гриппа. В связи с этим образовательный процесс в школах приостановлен на срок с 13 по 23 февраля.