Заниматься бегом в легкоатлетическом манеже будет дешевле

Клубом любителей бега, существующим уже несколько лет, руководит Денис Кораблев. «У нас есть так называемый „костяк“. Это люди, которые приходят практически на каждую тренировку. Много и таких, что посещают занятия время от времени. Тут все зависит от того, какую цель они перед собой ставят. Одни занимаются бегом ради укрепления здоровья, другие ориентируются на определенные результаты. Как раз сейчас несколько членов клуба под моим руководством активно готовятся к предстоящему чемпионату Тюмени по легкой атлетике. А, к примеру, участница нескольких марафонов Лейла Асланбекова нацелена на Чемпионат России, который в апреле пройдет в Казани. Но, все же, основная часть наших спортсменов — это любители, которые просто получают удовольствие и пользу от занятий», — отмечает спорторганизатор.