Заниматься бегом в легкоатлетическом манеже будет дешевле

Как и раньше, пенсионеры, ветераны и люди с ограниченными возможностями, могут заниматься здесь бесплатно, рассказал NashGorod.ru спорторганизатор Денис Кораблев. По его словам, снизилась цена для остальных любителей бега: если раньше за месяц занятий надо было заплатить 1500 рублей, то сейчас это всего 600 рублей. «Наверняка, ряды членов клуба любителей бега скоро вырастут в разы», — предполагает Денис.
Самостоятельно можно тренироваться с понедельника по пятницу с 8:00 до 9:30 с 12:00 до 14:00, и с 19:00 до 22 часов. В субботу и воскресенье с 8:00 до 9:30 с 12:00 до 14:00. График занятий со спорторганизатором следующий: вторник, среда, четверг с 19 до 21 часа; суббота, воскресенье — с 9 до 11 часов.
Клубом любителей бега, существующим уже несколько лет, руководит Денис Кораблев. «У нас есть так называемый „костяк“. Это люди, которые приходят практически на каждую тренировку. Много и таких, что посещают занятия время от времени. Тут все зависит от того, какую цель они перед собой ставят. Одни занимаются бегом ради укрепления здоровья, другие ориентируются на определенные результаты. Как раз сейчас несколько членов клуба под моим руководством активно готовятся к предстоящему чемпионату Тюмени по легкой атлетике. А, к примеру, участница нескольких марафонов Лейла Асланбекова нацелена на Чемпионат России, который в апреле пройдет в Казани. Но, все же, основная часть наших спортсменов — это любители, которые просто получают удовольствие и пользу от занятий», — отмечает спорторганизатор.
По словам Дениса, летом, когда тренировки проходят на стадионе «Геолог», процент посещаемости клуба бывает ниже. Объясняется это просто: заниматься легкой атлетикой в летний период можно где угодно.
А вот зимой спортсменов выручает новый легкоатлетический манеж, который открылся в Тюмени в прошлом году, сообщает информационно-аналитический отдел «ТГМЦ». Занятия клуба любителей бега проходят в нем с октября.