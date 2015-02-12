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Юные тюменские биатлонисты завоевали две медали на первенстве УрФО

12 февраля 2015, 09:16
В Областном центре зимних видов спора «Жемчужина Сибири» в эти дни проходит первенство Уральского федерального округа по биатлону среди юношей и девушек. Тюменские спортсмены завоевали две медали в индивидуальных гонках.
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Дети

Первый день соревнований выдался весьма сложным для участников из-за снегопада и порывистого ветра, сообщают в пресс-службе Центра подготовки спортивного резерва Л.Н. Носковой. Тем не менее на дистанции 12,5 километров лучшим на дистанции стал один из воспитанников центра Вячеслав Малеев, еще один юный спортсмен Семен Бей завоевал бронзовую медаль.

Индивидуальная гонка среди девушек для тюменских биатлонисток сложилась не столь удачно — на пьедестал они не попали, войдя лишь в первую десятку.

Впереди у спортсменов еще спринтерские гонки. Завершатся соревнования 14 февраля эстафетами среди юношей и девушек.

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