Юные тюменские биатлонисты завоевали две медали на первенстве УрФО

Первый день соревнований выдался весьма сложным для участников из-за снегопада и порывистого ветра, сообщают в пресс-службе Центра подготовки спортивного резерва Л.Н. Носковой. Тем не менее на дистанции 12,5 километров лучшим на дистанции стал один из воспитанников центра Вячеслав Малеев, еще один юный спортсмен Семен Бей завоевал бронзовую медаль.