Во время ДТП Ford разорвало на части

Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль Toyota Land Cruiser пытался обогнать Ладу Приору, водительница Ford Fiesta, двигавшаяся по встречной полосе, пыталась уступить место внедорожнику, однако не справилась с управлением и машину повело в сторону. Водитель джипа, избегая столкновения с Ford врезался в заднюю часть Лады, отчего последнюю отбросило на несколько метров вперед. Внедорожник в момент аварии отбросило на Ford, а затем на опору освещения.