nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Во время ДТП Ford разорвало на части

12 февраля 2015, 16:42
Авария с участием трех автомобилей произошла сегодня днем, 12 февраля, на улице 50 лет ВЛКСМ перед путепроводом на улице Монтажников.

Как сообщают очевидцы аварии, автомобиль Toyota Land Cruiser пытался обогнать Ладу Приору, водительница Ford Fiesta, двигавшаяся по встречной полосе, пыталась уступить место внедорожнику, однако не справилась с управлением и машину повело в сторону. Водитель джипа, избегая столкновения с Ford врезался в заднюю часть Лады, отчего последнюю отбросило на несколько метров вперед. Внедорожник в момент аварии отбросило на Ford, а затем на опору освещения.

Как сообщили в областном ГИБДД, в ДТП есть пострадавшие. 19-летняя водительница Ford госпитализирована.

#Новости#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25