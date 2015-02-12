В Тюмени пройдет чемпионат области по сноукайтингу

Зимний кайт это — гонки на лыжах или сноуборде под большим парусом — воздушным змеем, площадь которого зависит от скорости ветра. Впервые этот вид спорта появился в Тюмени в 2000 году, его «привез» Алексей Ражев, чемпион мира по зимнему виндсерфингу и на тот момент директор яхт-клуба «Рубин». В настоящее время Алексей занимается развитием кайтинга и виндсерфинга в Тольятти.