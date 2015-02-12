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В Тюмени пройдет чемпионат области по сноукайтингу

12 февраля 2015, 12:31
Открытый чемпионат Тюменской области по зимнему кайту пройдет 14–15 февраля на льду озера Андреевского.
Сюжет
Тюмень

Возрождение парусного спорта в нашем регионе коснулось и сноукайтинга. После небольшого перерыва, это первый официальный чемпионат области в данном виде спорта. Узнать, что такое зимний кайт, понаблюдать за гонками и просто приятно провести время на свежем воздухе можно будет 14–15 февраля, приехав на озеро Андреевское в район дикого пляжа. Помимо тюменских участников ожидается прибытие гостей из города Екатеринбурга.

Зимний кайт это — гонки на лыжах или сноуборде под большим парусом — воздушным змеем, площадь которого зависит от скорости ветра. Впервые этот вид спорта появился в Тюмени в 2000 году, его «привез» Алексей Ражев, чемпион мира по зимнему виндсерфингу и на тот момент директор яхт-клуба «Рубин». В настоящее время Алексей занимается развитием кайтинга и виндсерфинга в Тольятти.

Как сообщает федерация парусного спорта, в Тюмени сноукайтинг долгое время находился на невысоком уровне, но в последнее время начал развиваться: приходят новые люди, растет уровень мастерства у опытных спортсменов, начинаю проводиться регулярные соревнования.

Согласно проверенному прогнозу, в эти выходные должен быть отличный ветер, так что остается только надеяться, что он не поменяется, и делать последние приготовления к предстоящей гонке.

Федерация парусного спорта Тюменской области приглашает всех желающих посетить соревнования, познакомиться с интересным и динамичным видом спорта и получить массу новых впечатлений!

#Новости#Парусный спорт#Тюмень#Ирина#Спорт
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