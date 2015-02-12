В Тюмени открылся Установочный центр систем контроля транспорта

На сегодняшний день на обслуживании Центра, построенном группой компаний «Технология-Тюмень», находятся уже более трехсот предприятий Тюменской области, Югры, ЯНАО, Омской и Курганской областей. «Мы мониторим более десяти тысяч автомобилей, — рассказывает генеральный директор компании Иван Васильев, — 98% устанавливаемого нами оборудования производится в России. Это датчики и устройства, позволяющие контролировать все системы транспортного средства во время его работы».
ЦСКТ — это одна из немногих российских площадок, на которой производится весь комплекс работ по оснащению транспорта средствами контроля. На втором этаже Центра располагаются подразделения, занимающиеся системами спутникового контроля транспорта. Сюда поступает вся информация с установленных в машинах терминалов. Рядом находится отдел сервиса и гарантии, откуда приобретенное оборудование поступает в рабочий цех, где его устанавливают.
Рабочий цех, расположенный на первом этаже, включает в себя шесть постов подачи автомобилей разных категорий. Здесь машины оснащаются системой «Скаут», датчиками уровня топлива, тахографами «Атол» и «Штрх-М». В зависимости от задач автовладельцев, работы могут производиться в комплексе, либо по отдельности. Цех позволяет обслужить в день до 20–30 автомобилей. А на установку оборудования требуется всего полтора часа.
Так, владельцам корпоративного автопарка здесь предложат оснастить автомобили ГЛОНАСС/GPS-терминалами с устройством звуковой обратной связи для водителя. С помощью программного обеспечения «Скаут» пользователи системы будут полностью контролировать водителя в режиме реального времени. Например, автобусные перевозчики смогут видеть, как водители общественного транспорта соблюдают ПДД, насколько следуют принципам экономичного вождения, сколько работают, а сколько времени посвящают отдыху.
Самый яркий пример пользы внедрения такой системы — масштабное оснащение парка легковых и грузовых автомобилей компании «PepsiCo Россия». За полгода пользования системы «Скаут», количество дорожных аварий, совершаемых транспортом компании, снизилось в 3,5 раза. Благодаря чему сократились страховые убытки и затраты на автопарк.
Поможет система и простым автолюбителям, решившим обезопасить свое вождения и оптимизировать расходы на содержание автомобиля. Система поможет им сократить расходы на ГСМ и ТО, сократить затраты на штрафы, ремонты и простой автомобиля, оповестит о превышении скорости и увеличит ресурс работы транспорта. После установки системы, специалисты Центра обещают сокращение числа ДТП в 3–5 раз, снижение расходов на ГСМ и ТО на 10%, а также увеличение остаточной стоимости каждого автомобиля на 25%.
«На дорогах нашей страны насчитывается уже порядка 50 млн автомобилей, 7 млн из которых — это грузовые автомобили, то есть объекты повышенной опасности, — рассказывает Кирилл Конягин, генеральный директор группы компаний „Атол“, — Не секрет, что водители иной раз совершенно не соблюдают ПДД, поэтому страна приняла курс на безопасность движения. Через несколько лет все транспортные средства, а в первую очередь те, что осуществляют транспортные и грузовые перевозки, будут оснащены такими устройствами».
Отметим, что мастерская компании «Технология-Тюмень» имеет лицензию ФСБ в сфере обслуживания криптографических средств, входит в перечень ФБУ «Росавтотранс»,а также обладает многолетним опытом установки и обслуживания тахографов «Атол» и «Штрих-М».