В Тюмени открылся Установочный центр систем контроля транспорта

Поможет система и простым автолюбителям, решившим обезопасить свое вождения и оптимизировать расходы на содержание автомобиля. Система поможет им сократить расходы на ГСМ и ТО, сократить затраты на штрафы, ремонты и простой автомобиля, оповестит о превышении скорости и увеличит ресурс работы транспорта. После установки системы, специалисты Центра обещают сокращение числа ДТП в 3–5 раз, снижение расходов на ГСМ и ТО на 10%, а также увеличение остаточной стоимости каждого автомобиля на 25%.