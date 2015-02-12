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В День всех влюбленных 44 тюменских пары вступят в брак

12 февраля 2015, 10:09
В Тюмени в День всех влюбленных 44 пары соединят себя узами брака.
Сюжет
Тюмень

Как сообщает комитет ЗАГС административного департамента администрации города Тюмени, 14 февраля 2014 года было зарегистрировано 42 пары. Этот день по-прежнему бьет все рекорды по числу заключаемых браков. Например, в День семьи, любви и верности (8 июля) в 2014 году на регистрацию брака пришли всего 24 пары.

По словам начальника отдела регистрации заключения брака Натальи Спириной, бывают случаи, когда влюбленные хотят расписаться в определенный день, а он занят. «Мы всем идем на уступки и предлагаем ближайшие даты, людей это устраивает, — сказала она. — Но взятки нам не предлагают».

День Святого Валентиина или День всех влюбленных популярен во всем мире. В Европе его отмечают с XIII века, в США — с 1777 года, в России праздник стали отмечать с начала 90-х годов XX века.

Как правило, в этот день любимым и дорогим людям дарят цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и валентинки. А вот, например, в Дании принято дарить любимым засушенные белые цветы, во Франции драгоценности, японцы же любят сладкие подарки.

Фото: svadba.net.ru

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