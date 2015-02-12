В День всех влюбленных 44 тюменских пары вступят в брак

Как сообщает комитет ЗАГС административного департамента администрации города Тюмени, 14 февраля 2014 года было зарегистрировано 42 пары. Этот день по-прежнему бьет все рекорды по числу заключаемых браков. Например, в День семьи, любви и верности (8 июля) в 2014 году на регистрацию брака пришли всего 24 пары.
По словам начальника отдела регистрации заключения брака Натальи Спириной, бывают случаи, когда влюбленные хотят расписаться в определенный день, а он занят. «Мы всем идем на уступки и предлагаем ближайшие даты, людей это устраивает, — сказала она. — Но взятки нам не предлагают».
День Святого Валентиина или День всех влюбленных популярен во всем мире. В Европе его отмечают с XIII века, в США — с 1777 года, в России праздник стали отмечать с начала 90-х годов XX века.
Как правило, в этот день любимым и дорогим людям дарят цветы, конфеты, игрушки, воздушные шарики и валентинки. А вот, например, в Дании принято дарить любимым засушенные белые цветы, во Франции драгоценности, японцы же любят сладкие подарки.
Фото: svadba.net.ru