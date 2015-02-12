В День всех влюбленных 44 тюменских пары вступят в брак

По словам начальника отдела регистрации заключения брака Натальи Спириной, бывают случаи, когда влюбленные хотят расписаться в определенный день, а он занят. «Мы всем идем на уступки и предлагаем ближайшие даты, людей это устраивает, — сказала она. — Но взятки нам не предлагают».