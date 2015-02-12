Тюменское УФАС не нашло нарушений в росте цен на продукты

По его словам, с августа проводится мониторинг оптово-отпускных цен сельскохозяйственной продукции среди поставщиков и производителей, расположенных на территории Тюменской области. То есть это не розничные цены.
Тюменский УФАС отслеживает изменение цен по 13 наименованиям продуктов: рыба (мороженная), говядина, свинина, курица, картофель, масло сливочное, капуста, молоко, лук репчатый, морковь, яблоки и добавилась гречневая крупа.
«Наиболее крупные хозяйствующие субъекты, которые представлены в оптовом звене в Тюменской области, еженедельно направляют нам цены. Мы их анализируем и, если наблюдается рост на 5 и более процентов, то отправляем запрос субъекту с требованием объяснить этот факт», — сказал Игорь Веретенников.
Отметим, что УФАС может применять меры антимонопольного реагирования только к компаниям, которые занимают доминирующей положение на рынке. По словам Игоря Веретенникова, в Тюменской области таких нет. Также служба действует, если обнаружен сговор между поставщиками или компаниями, которые объединяются для монополизации рынка. В остальном же на рынке достаточно развита конкуренция.
«Случаев сговора ритейлеров пока не обнаружено. У нас представлено очень много хозяйствующих субъектов, которые занимаются продажей продовольственных товаров, и потребитель может найти для себя продукт соответствующего качества по приемлемой цене, поскольку выбор магазинов большой. Кроме того, в результате конкуренции цена сдерживается», — отметил Игорь Веретенников.
По данным мониторинга на 5 февраля 2015 года (в сравнении с ценами августа 2014 года) рост цен на свинину составил 8%, на картофель — 26%, на лук — 45%, на молоко 3,2% жирности — 8%, говядина подешевела на 2%, стоимость курицы (тушка) увеличилась на 10%. Цена мороженной рыбы остается неизменной, морковь еще не достигла той цены, которая была установлена в августе, и пока теряет 22%, стоимость белокочанной капусты выросла на 165%, гречневой крупы на 146% и сливочного масла на 9%.
«Это средние цифры, и они находятся в постоянной динамике. Если взять какое-то определенное наименование товара, то ситуация на рынке разнонаправлена. То есть кто-то из хозяйствующих субъектов повышает, кто-то понижает. В результате такой разнонаправленности по ценам и происходит формирование средних цен, то есть они не совсем показательны, — подчеркнул Игорь Веретенников. — По результатам мониторинга нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было. Но работа эта ведется, но я хочу отметить, что срок давности нарушения антимонопольного законодательства три года. Если вскроется, что кто-то устанавливает необоснованные цены, то мы его привлечем к административной ответственности. Рекомендую оптовым поставщикам не увеличивать свои аппетиты и не пользоваться ситуацией в стране, а добросовестно устанавливать цены и не нарушать антимонопольное законодательство».
Фото: med.cap.ru