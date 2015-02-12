Тюменское УФАС не нашло нарушений в росте цен на продукты

«Это средние цифры, и они находятся в постоянной динамике. Если взять какое-то определенное наименование товара, то ситуация на рынке разнонаправлена. То есть кто-то из хозяйствующих субъектов повышает, кто-то понижает. В результате такой разнонаправленности по ценам и происходит формирование средних цен, то есть они не совсем показательны, — подчеркнул Игорь Веретенников. — По результатам мониторинга нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было. Но работа эта ведется, но я хочу отметить, что срок давности нарушения антимонопольного законодательства три года. Если вскроется, что кто-то устанавливает необоснованные цены, то мы его привлечем к административной ответственности. Рекомендую оптовым поставщикам не увеличивать свои аппетиты и не пользоваться ситуацией в стране, а добросовестно устанавливать цены и не нарушать антимонопольное законодательство».