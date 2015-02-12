Мошенники брали кредиты по чужим паспортам

В Тобольске направлено в суд уголовное дело в отношении участников организованной преступной группы, которая занималась мошенничеством. 30-летние Георгий Буров и Алексей Рябков, 26-летняя Кристина Поташенко, 25-летняя Ксения Глушкова, 23-летний Сергей Зарецкий и 22-летний Алий Курбанов брали кредиты на чужие имена.
Преступную группу в декабре 2013 года создал Буров, который ранее был неоднократно судим. В состав преступной группы он вовлек ранее судимого Рябкова и сотрудника филиала магазина «Связной» Глушкову. Та в свою очередь взяла в сообщники менеджеров того же салона Курбанова, Поташенко и Зарецкого.
«Используя копии паспортов клиентов магазина „Связной“, а также недействительные или утерянные паспорта граждан, молодые люди приобретали дорогостоящую цифровую технику, мобильные телефоны и аксессуары к ним в данном магазине, оформляя при этом кредиты в банках-партнерах фирмы. Приобретенный товар сбывался в Тобольске по сниженным ценам. Кроме этого в банках-партнерах магазина „Связной“ путем предоставления фиктивных данных, ими была оформлена 31 кредитная карта, по которым в дальнейшем были обналичены деньги», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
Менее чем за месяц — с конца декабря 2013 года по конец января 2014 года — молодые люди нажились на 3,2 млн рублей.
Многочисленные хищения в магазине «Связной» были выявлены сотрудниками ЗАО «Связной Логистика» во время финансовой проверки. Они были вынуждены обратиться в правоохранительные органы. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело. Вскоре Буров был задержан и по решению суда заключен под стражу.
Прокуратура Тюменской области утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Тобольский городской суд для рассмотрения по существу.