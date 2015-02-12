Мошенники брали кредиты по чужим паспортам

«Используя копии паспортов клиентов магазина „Связной“, а также недействительные или утерянные паспорта граждан, молодые люди приобретали дорогостоящую цифровую технику, мобильные телефоны и аксессуары к ним в данном магазине, оформляя при этом кредиты в банках-партнерах фирмы. Приобретенный товар сбывался в Тобольске по сниженным ценам. Кроме этого в банках-партнерах магазина „Связной“ путем предоставления фиктивных данных, ими была оформлена 31 кредитная карта, по которым в дальнейшем были обналичены деньги», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.