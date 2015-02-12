Курица «Тюменского бройлера» подорожала обоснованно

По его словам, в Управление федеральной антимонопольной службы поступали обращения граждан с жалобами на повышение цен на куриные туши. «Согласно результатам проверки рост связан с повышением затрат на упаковку, корма и витамины, которые являются импортными. Курс рубля изменился, соответственно и затраты выросли. То есть проверка показала, что необоснованного повышения цен нет», — сказал Игорь Веретенников и добавил, по последним данным цена за куриную тушку выросла на 10%.
Помимо этого, Тюменское УФАС проводило проверки по изменению цены на белокочанную капусту. Рост ее стоимости составил 165% в сравнении с ценами августа 2014 года. Тогда средняя цена капусты была 8 рублей за 1 кг, а сейчас 22 рубля.
«Тогда продавали капусту буквально с полей, по ценам ниже себестоимости, а сейчас идут затраты на хранение, как нам объясняют производители. К тому же здесь играют роль и погодные условия, снег у нас выпал в октябре. То есть на цену влияет много факторов. Сегодня в опте средняя цена около 22 рублей и это не так уж высоко, учитывая конъюнктуру рынка», — прокомментировал Игорь Веретенников.
Большой рост цены также прослеживается и на гречку. В Тюменской области эту крупу не производят, поэтому УФАС проверяли оптовиков, в основном из Алтайского края. «Оптовые надбавки не менялись, рост цен происходит в производственном звене. Алтайский УФАС эту ситуацию прослеживает, и никаких нарушений со стороны производителя не было найдено. Стоит отметить, что на ценник также влияет поведение самих потребителей, когда люди покупают не по 1–2 пачки, а по 10», — рассказал Игорь Веретенников. Он также подчеркнул, что стоимость гречневой крупы за последнюю неделю снижается.
Фото: enstru.kz