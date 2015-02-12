Курица «Тюменского бройлера» подорожала обоснованно

Большой рост цены также прослеживается и на гречку. В Тюменской области эту крупу не производят, поэтому УФАС проверяли оптовиков, в основном из Алтайского края. «Оптовые надбавки не менялись, рост цен происходит в производственном звене. Алтайский УФАС эту ситуацию прослеживает, и никаких нарушений со стороны производителя не было найдено. Стоит отметить, что на ценник также влияет поведение самих потребителей, когда люди покупают не по 1–2 пачки, а по 10», — рассказал Игорь Веретенников. Он также подчеркнул, что стоимость гречневой крупы за последнюю неделю снижается.