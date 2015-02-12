«Кубок Тарпищева» разыграют в Тюмени

Сами соревнования традиционно разбиты на две возрастные категории: самые маленькие теннисисты в возрасте до 13 лет и старшая группа до 17 лет. Отборочный этап соревнований состоится уже в эту субботу, 14 февраля, основной турнир начнется в воскресенье, 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области. Начало соревнований ежедневно в 9.00.
В соревнованиях примут участие около двухсот спортсменов, представляющих города Тюмень, Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Сургут, Пермь и др. Также в рамках первенства 28 февраля начнут свои соревнования теннисисты в возрасте 9–10 и до 15 лет.