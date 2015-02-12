«Кубок Тарпищева» разыграют в Тюмени

Сами соревнования традиционно разбиты на две возрастные категории: самые маленькие теннисисты в возрасте до 13 лет и старшая группа до 17 лет. Отборочный этап соревнований состоится уже в эту субботу, 14 февраля, основной турнир начнется в воскресенье, 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области. Начало соревнований ежедневно в 9.00.