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«Кубок Тарпищева» разыграют в Тюмени

12 февраля 2015, 11:54
Открытое первенство Тюменской области по теннису «Кубок Тарпищева» пройдет 14–22 февраля в теннисном центре по ул. Николая Фёдорова, 8. В течение всей недели на теннисных кортах будут состязаться юные спортсмены в возрасте до 17 лет.
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Дети

Сами соревнования традиционно разбиты на две возрастные категории: самые маленькие теннисисты в возрасте до 13 лет и старшая группа до 17 лет. Отборочный этап соревнований состоится уже в эту субботу, 14 февраля, основной турнир начнется в воскресенье, 15 февраля, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области. Начало соревнований ежедневно в 9.00.

В соревнованиях примут участие около двухсот спортсменов, представляющих города Тюмень, Москва, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Сургут, Пермь и др. Также в рамках первенства 28 февраля начнут свои соревнования теннисисты в возрасте 9–10 и до 15 лет.

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