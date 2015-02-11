Вышел из развозки и пропал: в Тюмени ищут 28-летнего Сергея Смирнова

Как рассказал брат пропавшего Вячеслав, 5 февраля в 8.15 Сергей вышел из развозки у ДК «Строитель», дорога до дома у него обычно занимала 20–30 минут, однако там мужчина так и не появился. На сотовый телефон родственники дозвониться Сергею не могут: абонент недоступен.