Вышел из развозки и пропал: в Тюмени ищут 28-летнего Сергея Смирнова

В социальных сетях вновь появилась информация о пропавшем в Тюмени человеке. 28-летний Сергей Смирнов утром 5 февраля вышел из развозки на остановке ДК «Строитель», и с тех пор о нем никто ничего не слышал.
Как рассказал брат пропавшего Вячеслав, 5 февраля в 8.15 Сергей вышел из развозки у ДК «Строитель», дорога до дома у него обычно занимала 20–30 минут, однако там мужчина так и не появился. На сотовый телефон родственники дозвониться Сергею не могут: абонент недоступен.
Сейчас Вячеслав едет из Нягани, где уже подано заявление о безвестном исчезновении Сергея, в Тюмень. По дороге он расклеивает в кафе объявления с фотографией брата. В нашем городе Вячеслав также планирует обратиться с заявлением в полицию. Родные пропавшего мужчины рассчитывают и на помощь рядовых тюменцев.
Приметы Сергея Смирнова: рост 185 см, темно-русые волосы, темно-карие глаза. Был одет в темные брюки и серую куртку с зеленым капюшоном.
Если вам что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам: 7-952-714-25-98, 8-908-887-14-15.