В Тюмени пройдет открытый чемпионат области по спортивной гимнастике

Как сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области, соревнования среди девушек пройдут по адресу: ул. Луначарского, 18; среди юношей — ул. Аккумуляторная, 15.
В соревнованиях примут участие около ста спортсменов, представляющих города Тюмень, Тобольск, Ялуторовск, Сургут, Ульяновск. Возраст участников — от 9 лет и старше.
Программа соревнований: 13 февраля соревнования начнутся в 10 часов. На 13 часов запланировано торжественное открытие (ул. Луначарского, 18), в 13:30 — продолжение соревнований.
14 февраля (суббота) также соревнования начнутся в 10 часов (многоборье). В 15:30 — подведение итогов, награждение (ул. Луначарского, 18).
Кроме того, с 13 по 15 февраля в спортивном комплексе «Прибой» (ул. Индустриальная, 49-а) пройдет открытый турнир по художественной гимнастике на приз главы администрации города.
В пятницу состязания начнутся в 14 часов с групповых упражнений. В субботу выступления стартуют в 10 часов, а на 14 часов намечено торжественное открытие спортивного действа. Завершатся соревнования в воскресенье, церемония награждения победителей запланирована на 18 часов. Об этом сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.
II открытый турнир по художественной гимнастике на приз главы Администрации города соберет около 200 спортсменок из Кургана, Перми, Томска, Нижнего Тагила, Каменск-Уральского, Нижневартовска, Сургута, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинска, Верхней Пышмы. Тюмень представят воспитанницы СДЮСШОР № 3, «Прибой», ДЮСШ «Водник» и «Рубин».
В личном и командном первенствах чудеса ловкости и гибкости продемонстрируют «художницы» 1 и 2 разрядов, в том числе взрослых, а также кандидаты и мастера.
Фото: dvorec-sakhalin.ru