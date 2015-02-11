В Тюмени пройдет открытый чемпионат области по спортивной гимнастике

В пятницу состязания начнутся в 14 часов с групповых упражнений. В субботу выступления стартуют в 10 часов, а на 14 часов намечено торжественное открытие спортивного действа. Завершатся соревнования в воскресенье, церемония награждения победителей запланирована на 18 часов. Об этом сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.