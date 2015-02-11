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В Тюмени откроется «Ашан Сити»

11 февраля 2015, 15:14
Гипермаркет «АШАН Сити» откроется в районе улиц Тобольский тракт и Беляева.
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Тюмень

«Ашан Сити» — гипермаркеты «шаговой доступности» площадью от 3 000 — 5 000 кв. м., в то время как магазины «Ашан» достигают 20 000 кв. м.

«Все „Ашан Сити“ расположены в черте города. Основные клиенты — жители близлежащего района, которые приходят в магазин пешком 2–3 раза в неделю», — рассказала менеджер по внешним коммуникациям гипермаркета «Ашан» Полина Юркова.

Ассортиментный ряд «Ашан Сити» включает до 15 тысяч наименований товаров, в классическом гипермаркете их до 55 тысяч. Доля продовольственных товаров составляет 80%. «Акцент будет сделан на свежих продуктах, фруктах, овощах, в магазине действует собственная пекарня, кулинария, особое внимание уделено отделам охлажденной мясной продукции и свежей рыбе», — прокомментировали в пресс-службе.

Предположительно гипермаркет «Ашан Сити» будет в составе нового торгово-развлекательного центра «Зеленый Мыс», открытие которого запланировано в четвертом квартале 2015 года.

Фото: annimon.at.ua

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