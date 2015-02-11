В Тюмени откроется «Ашан Сити»

Ассортиментный ряд «Ашан Сити» включает до 15 тысяч наименований товаров, в классическом гипермаркете их до 55 тысяч. Доля продовольственных товаров составляет 80%. «Акцент будет сделан на свежих продуктах, фруктах, овощах, в магазине действует собственная пекарня, кулинария, особое внимание уделено отделам охлажденной мясной продукции и свежей рыбе», — прокомментировали в пресс-службе.