В Тюмени откроется «Ашан Сити»

«Ашан Сити» — гипермаркеты «шаговой доступности» площадью от 3 000 — 5 000 кв. м., в то время как магазины «Ашан» достигают 20 000 кв. м.
«Все „Ашан Сити“ расположены в черте города. Основные клиенты — жители близлежащего района, которые приходят в магазин пешком 2–3 раза в неделю», — рассказала менеджер по внешним коммуникациям гипермаркета «Ашан» Полина Юркова.
Ассортиментный ряд «Ашан Сити» включает до 15 тысяч наименований товаров, в классическом гипермаркете их до 55 тысяч. Доля продовольственных товаров составляет 80%. «Акцент будет сделан на свежих продуктах, фруктах, овощах, в магазине действует собственная пекарня, кулинария, особое внимание уделено отделам охлажденной мясной продукции и свежей рыбе», — прокомментировали в пресс-службе.
Предположительно гипермаркет «Ашан Сити» будет в составе нового торгово-развлекательного центра «Зеленый Мыс», открытие которого запланировано в четвертом квартале 2015 года.
Фото: annimon.at.ua